Capturan hombre que mató a su expareja en Las Matas de Farfán

La Policía Nacional capturó al prófugo Jhoan Manuel Pérez Sánchez, alias Sandy, acusado de ocasionar la muerte de Bona Delfa López y de herir de bala a José Manuel Herrera Alcántara, en un hecho ocurrido en Las Matas de Farfán, provincia San Juan.

El arresto se llevó a cabo mediante un allanamiento realizado por la Subdirección Regional Sur de Inteligencia (Dintel).

La detención se produjo en una propiedad agrícola ubicada en el tramo carretero Palo Alto, próximo al cruce de El Peñón, en cumplimiento de la orden de arresto No. 0653-2025-ESADM-00226.

En el lugar también fue apresado Yunior Deño, de nacionalidad haitiana, a quien se le ocupó un arma blanca.

Este operativo contó con la participación de la Subdirección Regional Sur de Dintel, junto a miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), la Policía Preventiva y la Acción Rápida, además del Ministerio Público.

Se recuerda que, inmediatamente ocurrido el hecho el pasado 3 de julio, la Policía Nacional, a través de las citadas dependencias, inició las pesquisas con el fin de capturar al responsable. Asimismo, durante ese suceso resultó herido por arma de fuego José Manuel Herrera Alcántara.

Bona Delfa López fue asesinada por su expareja el pasado 21 de junio en su residencia en el sector El Mamón, quien también hirió de gravedad a un joven panadero contratado por la víctima para ayudarla en su nuevo emprendimiento: una panadería.

La víctima era ciudadana estadounidense y había regresado al país para poner en marcha ese proyecto.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.