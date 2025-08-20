Autoridades dominicanas capturan y deportan a uno de los fugitivos más buscados en Panamá

El panameño más buscado por las autoridades de su país, por distintos delitos y vinculado a la Operación Jericó, fue capturado en República Dominicana y repatriado.

Eduardo Lionel Martínez Collins (Ameba) fue apresado por unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) e Inspectores de Migración (DGM), apoyados por la Policía de Panamá, la Interpol y agentes de la Administración de Control de Drogas, (DEA).

El extranjero está vinculado una estructura criminal dedicada a los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. “El panameño de 43 años, también tiene una orden de captura internacional de la Fiscalía Superior Metropolitana de Panamá por homicidio y feminicidio”, dice la DNCD en un comunicado.

Mediante una labor de vigilancia y seguimiento, los equipos de la DNCD, ejecutaron un operativo de búsqueda y captura en la calle Verbo de Dios esquina calle Estrella del Ote, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, donde arrestaron al panameño.

“El extranjero, quien se encontraba entre uno de los fugitivos más buscados en su país, era parte de una estructura criminal denominada Operación Jericó; y tenía en su contra una alerta de difusión Roja por parte de la Policía Internacional (Interpol), por los cargos de delitos contra la seguridad colectiva, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales”.

El fugitivo fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de Las Américas, JFPG, por unidades tácticas de la DNCD, donde fue entregado a oficiales panameños que lo trasladaron en un vuelo comercial hacia su país, para responder las acusaciones que pesan en su contra.

Martínez Collins, fue deportado a Panamá, dando cumplimiento a lo establecido en la ley No. 285-04, sobre Migración, en su artículo No. 15, donde establece que no serán admitidos en el territorio nacional extranjeros con antecedentes penales o prófugos de la justicia de su país.

La captura y posterior deportación del extranjero es parte del firme compromiso de la República Dominicana, en seguir mejorando las capacidades operativas, con los países aliados, en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.