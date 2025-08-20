41 niñas menores de 14 años murieron a manos de familiares y conocidos entre 2020 y 2024

Entre 2020 y 2024, al menos 41 adolescentes menores de 14 años fallecieron a manos de familiares y conocidos, conforme al Compendio de Estadísticas de Mujeres Fallecidas en condiciones de Violencia, de ese mismo período de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Estas muertes entre intencionadas, no intencionadas y feminicidios que fueron cometidas en su mayoría por padrastros de las menores, con un total de 12, segmentadas en cinco muertes, cinco feminicidios y dos feminicidios con violación o intento.

Entre los victimarios también figuran los padres, con total de 9 víctimas; las madres con 8 muertes; 7 niñas murieron a manos de conocidos.

Otros victimarios son hermanos (3 muertes); hermanas (1 muerte); tía (1 muerte).

A estos fallecimientos se suman seis víctimas a manos de desconocido; 12 por individuos cuya relación con la víctima es desconocida y una a manos de un agente del orden, para una soma total de 60 menores fallecidas.

De estas fallecidas, 42 eran dominicanas y 18 eran haitianas, según señala el informe.

Caso

El caso más reciente de este tipo es el de una menor de 7 años, quien murió presuntamente a manos de sus tutores Yokeiry Coronado De La Cruz y Jeider Montero Medina, en un hecho ocurrido en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

La pareja es acusada de homicidio, actos de tortura y barbarie y maltrato contra menores de edad.

La investigación establece que la infante se encontraba bajo cuidado de los imputados, quienes incumplieron su deber de protección, lo que derivó en su fallecimiento el pasado 16 de agosto.

De acuerdo con la solicitud de medida presentada por la procuradora fiscal Topacio Milagro Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio) del Distrito Nacional, los hechos se produjeron durante los meses de julio y agosto del año en curso, cuando la imputada Yokeiry Coronado De La Cruz incurrió en actos de maltrato contra la víctima, mientras que el imputado Jeider Montero Medina, teniendo conocimiento de la situación, no la denunció, lo que culminó con la muerte de la niña.