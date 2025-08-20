Un total de 350 jóvenes fueron becados para estudiar carreras STEM en el ITLA

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) entregaron 350 becas de carreras STEM.

La entrega de estas becas fue con el fin de impulsar la formación en programas académicos enfocados en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El ministro del Mescyt, Franklin García Fermín, expresó que esta formación que recibirán estos jóvenes contribuye al desarrollo del país, “con ello estamos demostrando que le estamos dando una importancia capital a la formación en el área de carreras STEM.

Fermín detalló que estas son las carreras que están demandando hoy el sector productivo y empresarial del país.

Entre los grados a cursar están la Informática Forense, Diseño Industrial, Manufactura Automatizada, Mecatrónica, Multimedia, Videojuegos, Sonido, Desarrollo de Software, Ciberseguridad y Manufactura de Dispositivos Médicos; sobre esta última, el rector del ITLA, Rafael Feliz, expresó que República Dominicana es líder regional en producción de dispositivos médicos.

Otras especialidades que cursarán estos becados son Seguridad Informática, Analítica y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Feliz agregó que estas especialidades son áreas que está requiriendo el productivo nacional e internacional.

“Esto no se trata únicamente de un reconocimiento a su talento, sino de una apuesta al futuro, a su capacidad para mejorar el desarrollo y el porvenir de nuestro país”, dijo el rector.

El rector también explicó que estos jóvenes tendrán acceso a un área de innovación, tecnología y conocimiento de primer nivel.