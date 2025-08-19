Tribunal condena a 10 años de prisión a pastor por abuso sexual de seis niñas y adolescentes

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 10 años de prisión al pastor evangélico Johan Manuel Castillo Ortega, tras ser encontrado culpable de la agresión sexual de seis niñas y adolescentes en Los Alcarrizos.

El tribunal presidido por Julio de Los Santos Morla, e integrado por Sandra Josefina Cruz Rosario y Clara Yoselin Rivera Franco, dispuso que Castillo Ortega cumpla la pena impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Además, el tribunal le impuso una multa de RD$100,000 a favor del Estado y una indemnización de RD$1 millón para las víctimas.

El tribunal tomó la decisión tras acoger la acusación presentada por el Ministerio Público de esa jurisdicción.

De acuerdo al acta de acusación, Castillo Ortega utilizaba su posición de líder religioso como fachada para abusar de las víctimas, quienes se congregaban en su iglesia.

El expediente, a cargo de la fiscal Olivia Sosa, detalla que el imputado se aprovechaba de la vulnerabilidad de las niñas para acosarlas e intimidarlas.

Las agredía con tocamientos en sus partes íntimas, e incluso les mostraba sus genitales y les ponía películas pornográficas a las niñas que visitaban su casa para jugar.

El Ministerio Público calificó el caso como violación a los artículos 330, 333 y 309-1 del Código Penal dominicano, así como a varios artículos de la Ley 136-03, que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes.