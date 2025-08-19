Contrataciones públicas
Paíno Henríquez, Neney Cabrera, 10 viceministros y otros funcionarios que la DGCP suspendió empresas
Contrataciones Públicas indicó que durante la presente gestión, se han suspendido 567 registros de proveedores
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez Dajer y el ministro sin cartera, José Leonel Cabrera Abud , Neny Cabrera, figuran dentro de las 28 personas, que poseían 38 empresas suplidoras del Estado y fueron canceladas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a través de la resolución DGCP44-2025-002579.
La entidad estableció que la disposición se realiza de acuerdo al artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, que establece que no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado, el presidente y vicepresidente de la República; los secretarios y subsecretarios de Estado; los senadores y diputados; los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral.
Además, los síndicos y regidores, el Contralor General de la República y el Subcontralor; el director de Presupuesto y subdirector; el director nacional de Planificación y el subdirector; el procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público, además de parientes hasta tercer grado de consanguinidad, esposos y otros.
Contrataciones Públicas indicó que durante la presente gestión, se han suspendido 567 registros de proveedores.
Las demás personas que tenían empresas suplidoras del Estado son:
Intendente
1-Ángel Julián Serulle Joa- intendente del Mercado de Valores de la República Dominicana
Viceministros
1-Alice Baroni Bethancourt- viceministra de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura
2-Antonio Palma Larancuent- viceministro de Convivencia Ciudadana, de Interior y Policía.
3-Armando José Manzueta Peña- viceministro de Innovación y Tecnología del Ministerio de Administración Pública.
4-Carmen Rossina Guerrero Heredia-viceministra de Cultura para la Descentralización y Coordinación Territorial.
5- Edwin Eusebio Feliz Brito- viceministro de seguridad interior, Interior Y policía
6- Elvis Alexis Muñoz Peralta- Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Administración Pública (MAP).
7- Lenin Ramón Bueno Rodríguez- viceministro de Gestión Ambiental. Medio Ambiente.
8- Maria Eloisa Luna Liberato- viceministra de la juventud.
9- Miguel A. Rubio Báez-viceministro para asuntos militares del Ministerio de Defensa.
10- Roger G. Pujols Rodríguez- viceministro de Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad del Ministerio de la Presidencia.
Consultor Jurídico
1-Leymi Virginia Lora Córdova-Consultora Jurídica.
Vicepresidente
1-Julio Manuel Rodríguez Grullón- Instituto Duartiano.
Alcalde
1-Cruzdeyvi De Los Santos Mota-alcalde municipio de Yamasá
Regidores
1-Gibelys Dominga Colón Beltres- regidora de Dajabón
2- José Miguel Arias Tejeda-Bajos de Haina
3-Yovanny Heredia Reyes-Ayuntamiento de Yamasá
Director
1-Abel Madera Espinal-director general de Dirección General de ganadería.
2-Carlos de Jesús Pellerano Cepeda- Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora de ECO5RD.
3- David Herrera Diaz- director de Inespre
4- Edgar García Cabrera- director ejecutivo del Fideicomiso Público SD2050.
5- Néstor Julio Matos Ureña- director del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal).
6- Omar José García Castillo- Director Nacional de Medicamentos e Insumos (SNS).
7-Rafael Ulises Cruz Rodríguez- director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA).
8-Robert Darío Polanco Tejada- Director ejecutivo del Consejo Nacional de Gestión Presidencia
Subdirector
1-Feliz Alberto Ramírez Peña- subdirector de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD).
2- Rafel Jhonny Jiménez Ramírez- subdirector del INDRHI.
3-Yakaira Alejandrina Garcia Peralta- Consejo Nacional de Poblacion y Familia (CONAPOFA)