Merenguero Yovanny Polanco y líderes comunitarios reclaman construcción de carretera en Nagua

El merenguero Yovanny Polanco y representantes de organizaciones sociales realizaron una concentración para solicitar al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, la construcción de la carretera que une a varias comunidades en el Distrito de Arroyo Al Medio, en el municipio de Nagua.

El Comité Proconstrucción de la Carretera que comunica a Nagua con los parajes Arroyo Al Medio, Los Cerros, El Sauco, Cañoteloso, Los Cachimbos, Las Colmenas, El Guayabo, El Ramonal, Los Oréganos y otras zonas señalaron que esas localidades tienen más de 50 años esperando la ejecución de la obra, al precisar que ningún gobierno ha asumido la responsabilidad de la misma.

Dentro de las personalidades y organizaciones que reclaman la construcción de la carretera, están los sacerdotes Federico de Jesús Canario y Damián Sánchez; representantes de iglesias evangélicas, estudiantes, profesionales, sindicato de choferes, profesores, ganaderos, productores de coco, cacao y arroz, así como la Junta de Vecinos Juan Ramón Polanco, el Frente Amplio de Lucha Populares (FALPO) y otras entidades.

La concentración fue realizada en la comunidad El Sauco, cuando Yovanny Polanco se encontraba junto a su familia.

En estas comunidades se producen grandes cantidades cacao, coco, arroz, además de la ganadería y otros rubros agrícolas que aportan a la economía del país, sin embargo, el deterioro de las calles dificulta transportar estos productos al mercado.