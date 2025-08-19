Freddy Pérez dicta conferencia por el Día del Ingeniero

Una conferencia especial en conmemoración del Día Nacional del Ingeniero, fue celebrada en el Auditorio LAB FIA 505, ubicado en el Edificio de Laboratorios de Alta Tecnología “Ing. Juan Miguel Rosado Montes de Oca”.

La ponencia estuvo a cargo del ingeniero Freddy Pérez, miembro de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo, titular de la Secretaría de Asuntos Profesionales y Gremiales de dicha organización, y exdocente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Durante su intervención, el ingeniero Pérez abordó temas clave sobre el desarrollo y los avances de la construcción en la República Dominicana.

Destacó los logros obtenidos en los últimos años, así como la importancia de la innovación, la formación continua y la planificación estratégica para impulsar un futuro próspero y sostenible en el sector.

Con motivo de la celebración, Pérez también recibió una distinción especial, en un acto donde fueron reconocidos otros profesionales de la ingeniería y la arquitectura del país.

El acto de reconocimiento, encabezado por el decano la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ingeniero Omar Segura, reunió a autoridades académicas, profesionales del sector, estudiantes y representantes de gremios de la ingeniería.

Se reconoció la trayectoria y aportes de destacados profesionales de la ingeniería y la arquitectura, entre ellos los ingenieros Amparo Céspedes, José Orlando Muñoz (AGM), Maldane Cuello (ARQ), Manuel Segura, Fabián Tello y Fabien Maríñez, así como al arquitecto Zulay Morales, y la doctora Lidibert González.

Además de Pérez, se entregaron distinciones especiales a los profesores ingenieros Leonardo Reyes Madera y Héctor O’Reilly, en reconocimiento a su impacto en la enseñanza y la práctica profesional de la ingeniería en la República Dominicana.