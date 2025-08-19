Poder Ejecutivo extradita mediante decretos a cuatro personas a los Estados Unidos

El Poder Ejecutivo dispuso mediante los decretos 462-25, 463-25,464-25 y el 465-25 la extradición a los Estados Unidos de cuatro personas a los cuales se les imputa la comisión de diferentes delitos.

Los extraditados responden a los nombres de Ricardo Cruz Ortiz, Stalin Alexander Valdez de los Santos, Yenssy Darines Cruz Ortiz y André Ramírez o Andrés Ramírez o Luis Ernesto Pérez Dipegal.

Cruz Ortiz fue extraditado por motivo del cargo que se le imputa de venta criminal de una sustancia controlada en segundo grado, presentado el 13 de abril de 2022 ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, ciudad de Nueva York, Tribunales Especiales de Estupefacientes.

Valdez de los Santos por motivo del cargo que se le imputa de asociación delictuosa para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas, específicamente fentanilo.

Cruz Ortiz, acusado de venta criminal de una sustancia controlada en segundo grado; mientras que a Ramírez (o Pérez Dipegal) se le acusan de tres hechos.

Tentativa para cometer homicidio en segundo grado; agresión en primer grado y posesión delictiva de un arma en segundo grado, todos a ser enfrentados en el estado de Nueva York.