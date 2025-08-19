Descontinúan prohibición de uso en playas desde La Altagracia hasta Monte Cristi

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó la prohibición para el uso de playas en la costa Atlántica desde La Altagracia hasta Monte Cristi.

El organismo eliminó esta restricción ante el alejamiento del huracán Erin de las áreas de pronóstico, por lo que también se permiten deportes acuáticos en la costa Atlántica cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro.

En esta costa también se recomienda a operadores de todo tipo de embarcación navegar cerca del perímetro y no aventurarse mar adentro por oleaje peligroso.

En cuanto a la costa Caribeña, el COE descontinúa la restricción de navegación, por lo que las embarcaciones pueden navegar con normalidad.

Para la mañana del martes, Erin había perdido algo de fuerza respecto a días anteriores y se había convertido en un huracán de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 175 km/h (110 mph), según informó el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Se encontraba a unos 1070 kilómetros (665 millas) al suroeste de Bermudas y a 1155 kilómetros (720 millas) al sur-sureste de Cabo Hatteras, y se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad menor de 11 km/h (7 mph).

Pero los vientos de la tormenta tropical Erin se sintieron a una distancia de 320 kilómetros (200 millas). Los meteorólogos prevén que aumentará su tamaño a medida que avanza por el Atlántico.

"Estamos preocupados por esas estructuras a lo largo de la playa", dijo Richard Pasch del centro de huracanes.

Una advertencia de tormenta tropical permaneció vigente para las Islas Turcas y Caicos, donde se suspendieron los servicios gubernamentales, se cerraron algunos puertos y se ordenó a los residentes quedarse en sus casas.