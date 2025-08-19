Conani “debe reactivar su programa de acciones”, dice Cristina Lizardo sobre caso de niña quemada

Tras el incidente en Los Gandules, donde una niña de 7 años fue quemada por sus tutores legales, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó que no había recibido denuncias de los vecinos.

Ante este hecho, la expresidenta del Senado, Cristina Lizardo, hizo un llamado a la institución para que revise y reactive sus políticas de protección a la niñez.

Así lo manifestó en una intervención para la prensa la educadora y política por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante el "Encuentro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos con homenaje a la Embajadora Celinés Toribio", realizado en la Liga Municipal Dominicana, en Santo Domingo.

Dijo a Conani: "Siento que deben reactivar y revisar su programa de acciones. Deben hacer más presencia en los sectores más relevantes en la tasa de mortalidad. Deben hacerse más visibles".

Además, dijo que "no nos podemos quedar con actitud pasiva. Deben orientar más públicamente y utilizar todos los medios posibles".

Llama a otras instituciones a decir presente en estos casos de violencia.

Cristina Lizardo, durante su intervención, indicó que en los últimos años el país ha presenciado muchos casos de violencia de género. Por esta razón, llama a las demás instituciones estatales y organismos a continuar influyendo en la disminución de estas tragedias.

"Se debe continuar fomentando la vida en los hogares, llevar mensajes positivos y generar actividades para fortalecer las escuelas".

Indicó además que tiene conocimiento de casos de violencia de niños en los centros educativos. Por ello hace un llamado a la población a profundizar en el amor.