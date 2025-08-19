COE descontinua alertas por efectos del huracán Erin

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó los niveles de alerta verde sobre las provincias de la costa Atlántica, tras el alejamiento del huracán Erin de las áreas de pronóstico.

En ese sentido, las provincias descontinuadas son La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Montecristi, Puerto Plata.

El organismo informó que el huracán Erin, localizado a unos 620 kilómetros al norte/noroeste de Puerto Plata, continúa generando inestabilidad en el territorio nacional.

En cuanto a las condiciones marítimas de la costa Atlántica se recomienda a operadores de todo tipo de embarcación navegar cerca del perímetro y no aventurarse mar adentro por oleaje peligroso.

Más temprano, el COE descontinuo la prohibición del uso de playas en la costa Atlántica desde La Altagracia hasta Monte Cristi.

El organismo eliminó esta restricción ante el alejamiento del huracán Erin de las áreas de pronóstico, por lo que también se permiten deportes acuáticos en la costa Atlántica cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro.

En cuanto a la costa Caribeña, el COE descontinúa la restricción de navegación, por lo que las embarcaciones pueden navegar con normalidad.