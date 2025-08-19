Casa Dominicana de Pensylvania celebra su 20 aniversario

La Casa Dominicana de Pennsylvania (CDP) cumple este miércoles 20 de agosto de 2025, sus 20 años de fundación, poniendo de relieve la gama de servicios que ofrece a los dominicanos residentes en esta zona estadounidense, así como a latinos que la definen como la Casa de los Hispanos.

Durante esos años, miembros de la comunidad dominicana e hispana ha recibido raciones alimenticias del Banco de Comidas los miércoles, favoreciendo a familias con limitaciones económicas, a fin de mejorar la calidad de vida de los más necesitados.

Víctor Pérez Balbuena, presidente de la entidad, aprovechó este emblemático aniversario para destacar la labor social y comunitaria que ejerce la Casa Dominicana de Pennsylvania impactando a la comunidad con programas esenciales como entrega de sillas de ruedas, bastones, muletas y andadores para personas con discapacidades.

Asimismo, resaltó los cursos de inglés oral y escrito, a fin de que los quisqueyanos puedan aprender el idioma de Estados Unidos, y de esa forma tener un mejor manejo en la comunicación, y poder lograr alcanzar sus metas.

La Casa Dominicana de Pennsylvania ofrece asesoría y servicios migratorios con el propósito de que los dominicanos tengan al día todos sus documentos personales, evitando incidentes con autoridades competentes.

Equipo de dirección

Todo ese trabajo arduo e ininterrumpido ha sido posible, primero gracias a Dios, y luego a la disponibilidad de Pérez Balbuena, Altagracia Marilyn de Pérez, Altagracia Jiménez, Luz Ballara, Mario Sánchez, Andrés Moreno, Antonio Montero, Willy Díaz, Yudelka Adames, Darys Cruz, entre otros.

Durante sus 20 años de historia, Casa Dominicana de Pennsylvania ha recibido numerosos reconocimientos, entre los cuales están de senadores de Estados Unidos, congresistas, el gobernador del estado de Pennsylvania, alcalde de la ciudad.

Asimismo, de los cónsules dominicanos en Estados Unidos, entre estos Eligio Jáquez, Alexis Henríquez, ex cónsul dominicano en Pennsylvania, del secretario de estado de USA, senadores federales y estatales, Casa de la Cultura de Cristo Rey, Casa de Representantes de Norteamérica.

También, su trayectoria institucional ha sido reconocida por Danilo Burgos, de la ciudad de Paterson, del presidente de los concejales, Alex Méndez, Fundación Luz de mi Vida, Templo Oasis de Salvación, Unión de Cronistas de la Republica Dominicana, Ministerio de Cultura, ciudad de Hazleton, entre otras reconocidas entidades.

La Casa Dominicana de Pennsylvania ha realizado varios festivales, proyectando los valores artísticos de origen criollo, ha llevado a cabo una campaña permanente en lucha contra el crimen, la violencia de género y la delincuencia.

Dicha entidad, en sus 20 años, ha recibido la visita de importantes personalidades, entre éstas el ex ministro de la juventud, Félix García, Iván Gatón, Michael Miguel Holguín, Santiago Matías, (Alofoke), Ireno Báez y el comunicador e influencer Ramón Tolentino.