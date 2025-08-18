UASD y Comisión fijan posición sobre denuncia de vicios en presa Monte Grande

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) aclaró anoche que no participó en ninguna de las evaluaciones señaladas en un artículo publicado sobre supuestos vicios en la presa de Monte Grande.

Mientras la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático informó que, tras una serie de evaluaciones técnicas realizadas desde julio de este año 2025, la Presa de Monte Grande presenta condiciones estructurales estables y está bajo un riguroso proceso de monitoreo continuo, lo que garantiza su seguridad durante la actual fase de pruebas de llenado.

En un comunicado, la universidad estatal se desligó de las opiniones técnicas que se le adjudican al Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sobre la referida presa y alegados vicios de construcción en la estructura.

Una información publicada por LISTÍN DIARIO, bajo la firma del periodista Benny Rodríguez, refirió que el ingeniero Leonardo “Leo” Mercedes mostró su satisfacción porque el gobierno ordenó al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) investigar a fondo las denuncias sobre los vicios de construcción y riesgos de la presa, con apoyo de un panel internacional de especialistas, así como visitas de inspección a la obra.

“En conformidad con esto, el Instituto Sismológico Nacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reportó que las cuatro provincias de la región Enriquillo son las más vulnerables y con riesgo sísmico en el país”, indica un párrafo de la nota periodística.

Comunicado de la UASD

A continuación el comunicado íntegro de la UASD en que se desliga de las opiniones técnicas sobre la presa de Monte Grande:

En atención al artículo publicado en un medio de circulación nacional, de fecha 17 de agosto del año en curso, sobre la Presa de Monte Grande, tenemos a bien comunicar a la Comunidad Universitaria y al País que, el Centro Nacional de Sismología, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), no participó en ninguna de las evaluaciones señaladas en este artículo periodístico de la autoría de Benny Rodríguez.

En consecuencia, nos desligamos de las opiniones técnicas que se nos adjudican sobre la referida presa y sus supuestos vicios de construcción.

Posición de la Comisión

La Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático informó que, tras una serie de evaluaciones técnicas realizadas desde julio de este año 2025, la Presa de Monte Grande presenta condiciones estructurales estables y se encuentra bajo un riguroso proceso de monitoreo continuo, lo que garantiza su seguridad durante la actual fase de pruebas de llenado.

La presa, construida sobre el río Yaque del Sur y considerada una de las tres más grandes de la República Dominicana, constituye una obra estratégica para la región Sur en términos de gestión hídrica, generación energética, control de inundaciones y desarrollo agropecuario.

Actualmente permanece en fase de llenado de prueba, proceso en el cual se da seguimiento a los 62 piezómetros instalados, el mayor número utilizado en una presa nacional, que permiten medir con precisión las variaciones en los niveles de agua y garantizar la seguridad operacional de la infraestructura.

Durante la inspección realizada en julio de 2025, la Comisión constató que la Presa de Monte Grande se encuentra en óptimas condiciones estructurales, sin evidencias de deformaciones en el muro, asentamientos en la corona, grietas en el hormigón ni otras anomalías en su estructura, expresa una declaración de prensa firmada por el geólogo Osiris de León, presidente de la Comisión, y Leonardo Reyes Madera, director ejecutivo.

La Comisión precisa que verificó que el embalse se mantiene actualmente en la cota 180 msnm, registrando caudales de salida aguas abajo inferiores a los de meses anteriores, lo cual refleja un comportamiento normal y controlado.

Indica que, de igual manera, las aguas percoladas analizadas resultaron limpias y libres de sedimentos, lo que confirma la ausencia de procesos de erosión interna en las rutas de filtración de la presa.

La Comisión destacó, además, que la presa cuenta con un núcleo de asfalto autocicatrizante, de muy baja permeabilidad, y una pantalla plástica de impermeabilización de 24 metros de profundidad, lo que fortalece su capacidad para manejar filtraciones controladas.

“En materia sísmica, Monte Grande está equipada con tres acelerógrafos que registran los movimientos locales. Los cálculos técnicos indican que, aún bajo aceleraciones de hasta 0.5g, los posibles desplazamientos serían mínimos, inferiores a 2 centímetros y no representarían riesgos significativos para la estructura”, expresa el comunicado de prensa.

La Comisión recomendó continuar con la realización de tomografías geoeléctricas en la base de la presa para identificar posibles variaciones en el nivel freático y en la humedad, además de implementar trazadores isotópicos (deuterio y tritio) para identificar con precisión el origen de las aguas filtradas, ya sea del embalse, la lluvia o los acuíferos subterráneos.

Explica que estas medidas forman parte de la fase normal de monitoreo previo a la entrega formal de la obra, asegurando que, en caso de requerirse algún ajuste complementario de impermeabilización, este sea ejecutado directamente por la empresa constructora.

La Comisión subrayó que la sociedad dominicana puede tener la tranquilidad de que la Presa de Monte Grande está siendo evaluada bajo los más altos estándares científicos y técnicos, en coordinación con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y con especialistas de primer nivel.

“El Gobierno aplica criterios científicos de vanguardia y protocolos internacionales de seguridad para responder con objetividad, transparencia y oportunidad a cualquier inquietud de la población. La presa de Monte Grande es una obra estratégica y está bajo estricta vigilancia técnica, lo que garantiza la seguridad de las personas, la preservación del patrimonio y el desarrollo sostenible del país”, puntualizó la Comisión.