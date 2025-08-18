“Va a tirar, va a tirar”: Policías ultiman a “Chiqui Petán” tras amenaza con un arma en Villa Mella

Un hombre identificado como Luis Manuel Brazobán, de 50 años, conocido como “Chiqui Petán”, murió este lunes en la madrugada tras ser ultimado por agentes de la Policía Nacional en un incidente ocurrido en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Según el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, Brazobán fue abatido luego de sacar un arma de fuego sin documentación legal y apuntar contra los agentes que intervenían en el cierre de un negocio de bebidas alcohólicas, que violaba el horario establecido por la ley.

El hecho quedó grabado en video, en el que se observa al hombre manipulando el arma e ignorando los llamados de los policías a soltarla.

En medio de la tensión, uno de los policías alertó a sus compañeros: "Va a tirar, va a tirar". Al mismo tiempo, un civil que intentaba interceder le advirtió: "Chiqui, baja la pistola".

Pesqueira indicó que, conforme al protocolo, los agentes actuaron en defensa propia luego de que la amenaza se volvió inminente.

Y apuntó que se investiga si los agentes demoraron en actuar por la presencia de civiles en el área, ya que lo hicieron después de casi un minuto.

"Hay que ver las circunstancias: si había personas en riesgo y si se cumplió con el protocolo. Si hubo fallas, se tomarán los correctivos", dijo el portavoz.

"El video es bastante explícito, se ve de manera clara cuando esta persona halla un arma de fuego, hace amenazas en contra de los agentes, lo cual el protocolo indica que tan pronto su vida se ve en peligro, pues se debe actuar", explicó.

La Policía señaló que Brazobán presuntamente se dedicaba a actividades de préstamo informal, aunque aclaró que esa información será confirmada en el proceso de investigación.

El coronel agregó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practicará los exámenes toxicológicos para determinar si la víctima estaba bajo los efectos del alcohol.

Todas las actuaciones, subrayó, se encuentran bajo investigación del Ministerio Público para establecer más detalles en torno al caso.