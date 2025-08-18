Rayo incendia catamarán de un empresario santiaguero en la bahía de Luperón.

A las 2:22 de la madrugada de este lunes, un rayo producto de una tormenta eléctrica impactó e incendió por completo un catamarán que se encontraba fondeado en la bahía de Luperón, en la provincia de Puerto Plata.

Para sofocar el incendio se necesitó la intervención de distintos cuerpos de bomberos de la provincia de Puerto Plata, así como la colaboración de la Defensa Civil y la Marina de Guerra.

Para las 11:00 de la mañana de este lunes, cuando periodistas de Listín Diario se comunicaron con los bomberos de Luperón, todavía se encontraban al menos 45 bomberos, que también provenían de Puerto Plata (municipio cabecera), Altamira, Imbert y Maimón.

Catamarán en la bahía de Luperón, en la provincia de Puerto Plata, se incendia producto a un rayo.Fuente Externa

El barco de lujo, propiedad del empresario santiaguero Fernando Capellán, está fabricado en fibra de vidrio y madera, por lo que ha tomado tanto tiempo en ser sofocado por completo. Además del tamaño del mismo, que mide aproximadamente unos 73 pies de largo y más de 30 pies de altura, y llevaba el nombre de “El Capi IV”.

De acuerdo al Intendente del Cuerpo de Bomberos de Luperón, Eduardo Rainieris Brito Gonzales, no hubo heridos ni daños medioambientales, solo materiales.