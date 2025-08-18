Presidente Abinader señala que entrarán “más aliados” al Poder Ejecutivo

El presidente Luis Abinader confirmó que en los decretos pautados a salir en “los próximos días”, varios de los dirigentes de partidos que fueron aliados al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las pasadas elecciones, estarían ingresando al tren gubernamental.

Unas 21 organizaciones políticas ayudaron a Abinader ganar la Presidencia de la República con un 57.44% en mayo del 2024 y como recompensa por ceder su casilla electoral para que aparezca el rostro del mandatario, a los dirigentes de esas organizaciones políticas se le ha “premiado” con puestos dentro del tren gubernamental, apoyos en candidaturas congresuales y municipales, además de incluir a algunos en el listado de dirigentes que lograron ingresar como diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Sin embargo, aún hay múltiples dirigentes de esos partidos aliados que han denunciado que no han sido tomados en cuenta para ingresar a ocupar cargos en el Poder Ejecutivo.

El presidente del Partido Cívico Renovador (PCR), Jorge Zorilla, ha manifestado en varias ocasiones que espera “con paciencia” una designación dentro del Estado y ha sido él que más estruendo ha generado con sus declaraciones.

Como recompensa por su apoyo, el PRM no le ha otorgado ni una posición a Alianza País, cuyo presidente Guillermo Moreno fue el candidato del oficialismo para la senaduría del Distrito Nacional; contienda que terminó perdiendo de Omar Fernández y la Fuerza del Pueblo; desde entonces, Moreno ha sido rumorado para ocupar varias posiciones en el tren gubernamental, sin que hasta el momento haya sido materializado.

El otro es el Partido Popular Cristiano (PPC) que tampoco ha recibido consideración para entrar al gabinete presidencial. A finales del año pasado, Ángel Peguero Méndez, denunció que el PPC no ha sido tomado en cuenta para asumir roles dentro del gobierno, lo que ha generado un profundo malestar en su dirigencia; manifestando, incluso, su arrepentimiento por apoyar al mandatario.