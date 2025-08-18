PLD a Abinader sobre apagones: una disculpa no es suficiente, eso es falta de planificación

Las dos unidades de la planta que dispone la termoeléctrica de Punta Catalina han registrado fallos en los últimos días, provocando una ola de apagones en diversas provincias del territorio nacional.

Ante esta situación, que ha causado protestas y manifestaciones, el presidente Luis Abinader se dirigió el pasado sábado a la población para pedirle "excusas", por las averías en la energía eléctrica.

Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró este lunes que las disculpas del mandatario Abinader no son suficientes para solucionar la problemática.

Así lo expresó el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, quien indicó que esto evidencia la falta de planificación del Gobierno en el sistema eléctrico nacional.

"No es suficiente una excusa. En el sector eléctrico, lo único rápido es el anuncio. Cuando tú no has planificado ni te has preparado para un escenario que es previsible, obviamente no hay otra respuesta, porque lo otro va a llevar tiempo", afirmó.

Bichara, quien representó al PLD durante una rueda de prensa realizada en su Casa Nacional, aseguró que el deterioro de los servicios eléctricos se debe al costo de la ineficiencia del Gobierno, encabezado por el mandatario Abinader.

"No hay de otra. Él (presidente Abinader) no puede decir... (una respuesta diferente) no la tiene. Eso debió planificarse. Estamos pagando una deficiencia y reparar esa deficiencia lleva tiempo...", expresó el también integrante del Comité Político del PLD.

Bichara explicó que las autoridades podían prever la cantidad de demanda energética percibida en el país, acudiendo a los estudios de preparación realizados en el pasado.

Nuevo fallo

El Gobierno informó el domingo que la Unidad 2 de Punta Catalina reanudó sus labores, tras varios días sin funcionar. Sin embargo, la empresa de Generación Eléctrica comunicó este lunes un nuevo defecto, en esta ocasión en la Unidad 1, causado por el sargazo.

"El cambio apagó el país"

El secretario de Energía y Minas del PLD, Martín Matos, lamentó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) quiera ocultar con propaganda y mensajes vacíos la realidad del regreso de los apagones.

"El pueblo no entiende de cuentos ni megavatios, ni tiene por qué hacerlo. Lo que sabe es que antes, con el PLD, había luz estable y hoy, con el PRM, vive a oscuras", lamentó Matos, quien también participó en el encuentro con los periodistas.

Matos manifestó que las pérdidas en las Empresas de Distribución Energética del país pasaron de un 27% en 2020 al 42% en 2024.

"Eso representa un déficit cercano a 1,800 millones de dólares. Cinco millones de dólares diarios. Dinero que el pueblo paga con más impuestos y deudas", deploró.

Propuestas

Es por esta razón que el PLD le recomendó al Gobierno mejorar la operación y mantenimiento de Punta Catalina, para evitar las salidas por "fallas previsibles".

Sugirió asegurar contratos de gas natural oportunos y transparentes, que permitan la reducción en los costos de generación, así como auditar acuerdos lesivos para el Estado.

Propuso la eficiente planificación para colocar en funcionamiento las energías renovables, retomando planes con organismos internacionales para reducir "las pérdidas".

Además de otras medidas, el PLD entiende necesaria la construcción de una segunda planta Punta Catalina, ya que esto aseguraría la "energía eficiente y a buen precio".

"Familias que vendieron sus inversores hoy se ven obligadas a comprar velas. El pueblo no merece retroceder a los años de apagones interminables", concluyó diciendo Matos.