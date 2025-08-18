Un muerto y un herido en tiroteo sector Buenos Aires en Santiago

Un joven falleció y otro resultó con heridas graves en un tiroteo ocurrido la mañana de este lunes en la calle 11 del sector Buenos Aires, al norte de Santiago.

La víctima mortal fue identificada como Sauri Martínez Corniel, de 19 años. El herido aún no ha sido identificado y se encuentra en un centro de salud bajo observación médica.

Por el hecho, las autoridades no han ofrecido mayores informaciones. De acuerdo a detalles, el fallecido había salido de un centro de diversión la madrugada del domingo.

El tiroteo se produjo próximo a un supuesto punto de venta de drogas.

El tiroteo generó consternación entre los vecinos.