Movimientos gubernamentales seguirán en “los próximos días”

El presidente Luis Abinader manifestó que los cambios en el tren gubernamental seguirán en “los próximos dos o tres días”.

Justo este domingo fue emitido el decreto 461-25, el cual señala los primeros movimientos realizados por Abinader al cumplir el segundo de su nuevo mandato; mediante el mismo, se asignaron nuevos titulares en el Banco de Reservas (Leonardo Aguilera), Refidomsa (Samuel Pereyra), Inabie (Adolfo Pérez), SeNaSa (Edward Guzmán).

Además de la designación de Onésimo González, como vicepresidente administrativo de la Operadora Metropolitana de Transporte (OMSA) y de una reestructuración de la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República, al nombrar a Félix Reyna como el nuevo vocero y a Alberto Caminero como el director de prensa.

Los movimientos realizados en decreto dejaron acéfalas a instituciones como el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PromeseCal), el Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (TRAE), el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

El mandatario señaló que en los decretos pautados a salir en los próximos días, un titular será designado en esas posiciones.