Las lluvias del huracán Erin dejaron acumulados de hasta 128 milímetros de agua en el país

Producto de las lluvias generadas por el huracán Erin este domingo en Repúblcia Dominicana, algunas provincias tuvieron acumulados de agua de hasta 128 milímetros, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En ese sentido, en Oviedo se registraron 128 milímetros; en María Trinidad Sánchez, 84.6 y en Río San Juan, 44.8 milímetros, según informó el meteorólogo Wander Rivera.

Rivera indicó que el huracán de categoría 4 continúa generando oleaje anormal con corriente de resaca y olas rompientes en la costa Atlántica.

Precisó que se mantendrán las lluvias en algunas zonas del país y conforme el sistema se aleje, mejorarán las condiciones climáticas y las alertas.

El organismo exhorta a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por esta entidad y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

En cuanto a las condiciones marítimas se recomienda a los operadores de todo tipo de embarcaciones desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Monte Cristi, en la costa Atlántica y desde Isla Saona, en la costa Caribeña, permanecer en puerto, debido a la presencia de fuertes vientos, oleaje anormal y visibilidad reducida.

El resto de la costa Caribeña, la navegación podrá realizarse, pero con la debida precaución.

Alertas

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en alerta amarilla las provincias de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

Mientras que en alerta verde se mantiene el Gran Santo Domingo.