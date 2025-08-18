El huracán Erin se aleja de RD y deja un “oleaje peligroso” en la costa Atlántica

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que los efectos indirectos del huracán Erin, que ahora es categoría 3, seguirán generando un oleaje peligroso en la costa Atlántica.

Toda la mañana una banda nubosa mantendrá una las condiciones atmosféricas favorables, para que se desarrollen nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento, principalmente hacia el litoral atlántico y las regiones sureste y suroeste.

Erin ahora posee vientos máximos sostenidos estimados en 215 km/h. Se localiza aproximadamente a 170 kilómetros al nor/noreste de Gran Turk Island y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 20 km/h.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), ante estos pronósticos, informó la noche del domingo que mantiene en alerta amarilla y verde a varias provincias del país.

La institución observa una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a una baja presión podría formarse sobre el Atlántico tropical con movimiento hacia el oeste, con una probabilidad de convertirse en tormenta en los próximos 7 días.

El COE mantiene la alerta amarilla para La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata. el Gran Santo Domingo, está en alerta verde.