Las consecuencias del decreto presidencial: Los que llegan, salen y las instituciones acéfalas

Mediante el decreto 461-25 el presidente Luis Abinader dispuso cambios en varias instituciones del Poder Ejecutivo; movimientos en el Banco de Reservas (BanReservas); la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y una reestructuración de la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República, entre otros, fue el resultado de la última disposición gubernamental.

Esos cambios dieron como resultado que varios funcionarios se quedaran fuera del tren gubernamental, hasta el momento. Uno de ellos fue Santiago Hazim, quien hasta este domingo ocupaba la dirección ejecutiva de SeNaSa desde agosto del 2020.

Doctor Santiago Hazim, exdirector del Senasa.Externa

Hazim fue sustituido por Edward Guzmán semanas después de que SeNaSa se viera envuelto en el medio de declaraciones enfrentadas entre el Gobierno y la oposición.

Mientras los opositores señalaban que esa institución tenía un déficit económico y que practicamente estaba en quiebra, el presidente Abinader garantizó que “nunca le faltará” la cobertura a los afiliados de esa administradora de riesgos de la salud.

Con el paso de Adolfo Pérez al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) se queda fuera de la estructura gubernamental Víctor Castro, quien ocupó esa posición los últimos cinco años.

Exdirector de Inabie

El movimiento se produce apenas días después de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declarara la nulidad de 25 adjudicaciones realizadas por la institución en el marco del proceso de licitación pública para la confección y adquisición de zapatos escolares destinados a centros educativos públicos durante los períodos escolares 2025-2026 y 2026-2027, lo que llevó a Castro a señalar que por esa decisión alrededor del 40% de los estudiantes no recibirían la utilería escolar para el inicio del año 2025-2026.

Las nuevas designaciones también hacen que Homero Figueroa, hasta este domingo el vocero del mandatario, salga del Gobierno tras ingresar a la estructura de comunicaciones del gobierno junto con la llegada del mandatario; por igual sale Daniel García Archivald, quien ahora se encuentra sin una posición en el Gobierno luego de ocupar Dirección de Prensa del Presidente.

Homero Figueroa, exvocero de la Presidencia de la República.

Onésimo González se integra como vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Transporte (OMSA), quien viene de desempeñarse el programa de transporte escolar.

José García Ramírez fue cesado como director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

Juan Garrigó Mejía, el nieto del expresidente Hipólito Mejía e hijo de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, fue sustituido en su posición como viceministro de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia por la profesora Xiomara Guante.

Los que llegan

A pesar de que estos nuevos cambios constituyen movimientos en unas nueve posiciones, solo cuatro personas ingresan por primera vez en la gestión encabezada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) a la administración pública.

Uno de ellos es Alberto Caminero, quien ocupará la Dirección de Prensa del Presidente en sustitución de García Archivald; Caminero es director de prensa del Grupo de Medios Telemicro y ha sido editor político del vespertino El Nacional.

Periodista Alberto CamineroFuente Externa

Otro que se integra al sector de comunicaciones es Abel José Guzmán Then, designado como el nuevo subdirector de la Diecom; Guzmán Then es periodista y analista político, y ha ejercido como redactor político en Listín Diario y editor político de Diario Libre. En la actualidad es comentarista del programa radial El Gobierno de la Mañana.

Abel Guzmán Then.Fuente Externa

También entra al tren gubernamental el exsenador Virgilio Cedano tras ser nombrado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria. El exrepresentante de la provincia La Altagracia en la cámara alta había renunciado en enero del 2024 a la Fuerza del Pueblo y aunque nunca se unió de manera oficial al PRM, comenzó a respaldar las acciones del Gobierno y a abogar por una reelección de Abinader.

Virgilio Cedano, exsenador de La AltagraciaSenado de la República

Cedano es médico de profesión, cuenta con experiencia en medicina comunitaria y hospitalaria, habiendo desempeñado funciones directivas en instituciones de salud y siendo reconocido por su trayectoria en prevención y atención primaria.

Instituciones acéfalas

El cambio de Adolfo Pérez hacia a Inabie deja al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PromeseCal) sin un director hasta el momento; al igual que el traslado de Onésimo a la OMSA deja al Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (TRAE) sin un titular.

El paso de Guzmán al SeNaSa deja sin un gerente general al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS); mientras que la destitución de García Ramírez de acéfalo al Conape.

Reyna, el nuevo director de comunicaciones y vocero de la Presidencia, ocupaba la posición de Cónsul en Caracas, Venezuela, por lo que ese consulado necesitará un nuevo titular.

¿Y el Ministerio de Justicia?

Este sábado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó a LISTÍN DIARIO que la ley crea al Ministerio de Justicia ya fue promulgada por el presidente, lo que hace pensar que la designación del titular de esa dependencia podría producirse pronto.