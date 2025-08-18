Codonbosco denuncia retroceso en servicios básicos

La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) denunció la ineficiencia de los servicios básicos y denuncian la paralización de obras que aportan al desarrollo de la comunidad.

Los sectores 27 de Febrero, Agua Dulce, Loma del Chivo, Mejoramiento Social, Villa María, María Auxiliadora, Villa Fontana, el Caliche y otros de la zona norte se reunieron para reclamar los servicios en deterioro durante los 5 años de la actual gestión de Gobierno.

El dirigente de la Codonbosco, Alexis Rafael Peña, dijo que los apagones que se han estado produciendo han causado molestia a mis vecinos, debido a que los alimentos y electrodomésticos se han deteriorado por la falta de energía eléctrica.

“Se está dañando el queso, las carnes y todos los lácteos”, dijo Peña, durante una rueda de prensa en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, esquina respaldo 17.

Otra preocupación de la coordinadora barrial es la escasez de agua; por más de 5 años los residentes de zonas comandadas por esta agrupación han denunciado un sistema de bombeo para el barrio 27 de Febrero, ya que estos vecinos tienen que comprar camiones de agua, pedir mangueras prestadas o trasladarse a otros lugares para tomar un poco del líquido.

“El sector aclama por el agua, esa luz que no nos deja tranquilos, y estos atracos, no importa la hora”, señaló Rosario Infante, angustiada por la inestabilidad de los servicios básicos de los sectores de la barriada.

La angustia invade a los vecinos de los barrios de la capital y la preocupación por mi ver mejora los mantiene en la incertidumbre de un retroceso en los servicios que un día fueron eficaces.