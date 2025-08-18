Abinader realiza movimientos en su tren gubernamental

El presidente Luis Abinader emitió ayer el decreto 461-25 mediante el cual realizó varios movimientos dentro de su estructura gubernamental tras el inicio del segundo año de su nuevo mandato constitucional.

La medida dispone la designación de Samuel Pereyra como nuevo presidente de la Refinería Dominicana de Petroleos (Refidomsa), en sustitución de Leonardo Aguilera quien pasará a ocupar la presidencia ejecutiva del Banco de Reservas (BanReservas).

Pereyra había sido el titular de BanReservas desde el inicio de la gestión de Abinader en agosto de 2020; además es cofundador del Partido Revolucionario Moderno, delegado político y gestor financiero de la campaña presidencial de Luis Abinader, por igual tiene una especialidad en Derecho Comercial de la Universidad Panthéon-Assas, en Parí. De igual forma, es licenciado en derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

De su lado, Aguilera pasa a presidir el banco estatal tras durar cinco años a cargo de Refidomsa; el nuevo titular es catedrático, asesor económico empresarial y consultor político; además, lleva más de 30 años como el presidente y fundador del Centro Económico del Cibao (CEC), institución dedicada a la realización de estudios económicos, de mercados y de opinión pública.

Además el decreto contempla la designación de Edward Rafael Guzmán como nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

“(Guzmán) es un profesional con trayectoria en administración pública y políticas sociales, que ha ocupado funciones directivas en el área de salud, seguridad social y gestión institucional, contribuyendo al fortalecimiento de programas de protección social”, reseña el comunicado de prensa.

Como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) fue nombrado Adolfo Pérez de León, profesional vinculado al sector social, con experiencia en programas de asistencia y apoyo a comunidades educativas, así como en la gestión de programas de alimentación escolar y servicios estudiantiles.

El ingeniero Onéximo Antonio González fue designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA); González ha estado vinculado a la modernización del transporte público, con experiencia en gerencia operativa y diseño de planes de movilidad urbana.

El doctor Virgilio Cedano Cedano fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria. Médico de profesión, cuenta con experiencia en medicina comunitaria y hospitalaria, habiendo desempeñado funciones directivas en instituciones de salud y siendo reconocido por su trayectoria en prevención y atención primaria.

La comunicadora Xiomara Guante asumirá el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Guante es activista y dirigente gremial con experiencia en gestión de proyectos y fortalecimiento institucional, impulsando iniciativas de participación ciudadana y defensa de derechos laborales.

Reestructuran la Diecom

El decreto también designa a Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).

Reyna Echevarría se ha desempeñado como vocero institucional en diversas dependencias del Estado, destacándose por su capacidad en coordinación de equipos y diseño de campañas de comunicación pública.

El periodista Alberto Caminero fue nombrado director de prensa de la Dirección de Prensa del Presidente. Caminero es periodista de larga trayectoria en medios nacionales e internacionales, especializado en comunicación política y cobertura de temas gubernamentales. Ha sido editor y director de secciones de prensa escrita y digital, además de asesor en proyectos de comunicación estratégica.

Como subdirector de la Diecom fue designado Abel José Guzmán Then, periodista y analista político, quien ha ejercido como editor y columnista en medios de circulación nacional y posee experiencia en gestión de equipos periodísticos y análisis de coyuntura política y social.

“Con estas designaciones, el presidente Abinader fortalece áreas estratégicas de la administración pública vinculadas a la economía, la comunicación gubernamental, la protección social, la movilidad y la salud, reafirmando el compromiso del Gobierno de seguir impulsando la transparencia, la eficiencia y el servicio ciudadano en beneficio del país”, cierra el documento de prensa.

Fuera del Gobierno

La disposición gubernamental deja fuera del gobierno, hasta el momento, a Víctor Castro, antiguo titular de Inabie ; Santiago Hazim, quien ocupaba la dirección de SeNaSa; Homero Figueroa, quien fuese el vocero de la Presidencia; Daniel García Archivald, el director de Prensa del Presidente; José Altagracia González, quien hasta ayer fue el director de la OMSA y José García Ramírez, quien fuese el titular de Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) y Juan Garrigó Mejía.

Instituciones acéfalas

El decreto también dejo sin titulares a instituciones como PromeseCal, el Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (TRAE), el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y el Conape.