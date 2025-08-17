La inseguridad del peatón dominicano se refleja en las estadísticas

En el primer semestre del año 2025, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial de la República Dominicana (Opsevi) registró (de forma preliminar) que los atropellos a peatones ocupan el segundo puesto en las filas de accidentes mortales con un 10.6%.

Seguido de los accidentes automovilísticos con un padrón de 8.1%, las jeepetas 2.1%, camioneta 1.3, carga 1.2, autobuses 0.2 y otros con 0.2%. De esto, los siniestros por motocicletas representan el primer renglón de tragedias viales con un 76.3%, datos según cifras oficiales.

El peatón es toda persona que transita a pie, en silla de ruedas, patines o cualquier dispositivo de movilidad, por las vías y espacios públicos. En algún momento del día, todos adoptamos este rol.

Normalmente, el desplazamiento de los peatones debe de ser en calles y carreteras se realiza por aceras, puentes peatonales, pasos de cebra, cruces con señales y semáforos peatonales.

Pero, ¿qué opciones tienen los peatones cuando sus espacios están invadidos por vehículos, chatarras y comerciantes?

Listín Diario ha constatado que, en muchos casos, los peatones se exponen a un riesgo al lanzarse a la vía, lo que puede resultar en atropellos con resultados fatales.

Así lo revelan los últimos registros proporcionados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), sobre peatones que han perdido la vida producto de algún accidente de tránsito. En las que incluyen choque, vuelco, atropellamiento, caída, deslizamiento, estrellamiento y aplastamiento.

Yindhira Taveras, especialista en temas de tránsito y seguridad vial, agrega que los cruces mal ubicados o sin protección y la velocidad elevada en que circulan los vehículos en áreas urbanas, iluminación y visibilidad deficientes y débil fiscalización, son parte de las principales causas que aumentan la probabilidad de muertes en las vías, según comenta la experta.

Leonel Matos

Una seguridad en juego

Listín Diario conversó con miembros de la Dirección de Movilidad Sostenible del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para esclarecer a la población si ha aumentado o reducido la inseguridad del peatón con respecto a la siniestralidad vial.

Claudia Abreu, urbanista del Intrant, afirmó que se han evidenciado cambios en la disminución de las estadísticas de muertes de peatones, pero estos no son los suficientes.

“Ha habido un cambio en la cultura hacia la protección del peatón. O sea, no estamos a un 100%, pero en comparación a tiempo atrás, ahora sí se nota una diferencia tanto de los mismos conductores como también del mismo peatón”, sostuvo.

En contraposición a las conclusiones ante expuestas por la operadora del Intrant, Taveras indicó que la disminución en mortalidad de peatones por accidentes viales no está garantizada.

“En República Dominicana hay avances parciales, pero la reducción sostenida (de siniestros viales) aún no está garantizada; se requieren medidas integradas, infraestructura, normativas, educación, fiscalización para consolidar mejoras”, puntualizó la experta.

El año pasado

Para el 2024, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) registró un total de 282 personas muertas a causa de atropellos.

De estos, 223 solo fueron hombres y 57 mujeres, pero hasta la fecha el sexo de dos personas aún no ha sido identificado.

Desde 2019 hasta 2023

De acuerdo con los anuarios de muertes y accidentes viales de la ONE, durante los años 2019 al 2023, al menos 1,294 peatones perdieron la vida producto de un accidente de tránsito. Sin embargo, este conteo solo registra a los fallecidos en el mismo lugar de los hechos.

El 76.89 % de todas las muertes de peatones corresponden a hombres, con 995; el 22.18 %, a mujeres, unas 287, mientras que a 19 personas no se les registró su género a la hora de su fallecimiento.

De acuerdo con el desglose por año, en 2019 perdieron la vida 311 peatones; de estos, 250 eran hombres, 25 mujeres y 3 personas no fueron identificadas. En 2020, fallecieron 216 peatones: 158 hombres, 52 mujeres y seis personas cuyo sexo no fue identificado.

Mientras que en 2021, unos 230 peatones perdieron la vida; de estos, 176 eran hombres, 52 mujeres y a dos personas no se les declaró su género.

Para 2023, fallecieron 273 peatones: 210 hombres, 57 mujeres y seis personas que no fueron identificadas; por último, en 2023, fallecieron 264 personas: 201 hombres y 63 mujeres.