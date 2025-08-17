El huracán Erin está a 290 km de Punta Cana, produce aguaceros y olas de hasta 10 pies en RD

Este domingo están llegando bandas nubosas del huracán Erin a al territorio dominicano, produciendo aguaceros locales, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y oleaje peligroso, sobre provincias del Atlántico Norte del país, como en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informa que a medidas que este sistema se mueva hacia el oeste/noroeste se extenderán especialmente hacia Santo Domingo, Monte Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, entre otras.

El Indomet mantiene el nivel aviso meteorológico por los efectos indirectos del huracán Erin, ante el riesgo de oleaje peligroso, mar de fondo, corrientes de resaca, olas de más de 10 pies de altura y posibles inundaciones urbanas, hacia las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María trinidad Sánchez, Espaillat, Monte Plata y Monte Cristi.

Ubicación del huracán

El poderoso huracán ERIN categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, se localiza aproximadamente a 245 km al norte de San Juan, Puerto Rico y unos 290 km al noreste de Punta Cana, se desplaza hacia el oeste/noroeste a una velocidad de traslación de 22 km/h. con vientos máximos sostenidos de 205 km/h.

“Seguimos monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de este sistema tropical, es importante estar atentos a nuestras actualizaciones” dice el Indomet.

Otros fenómenos

Una amplia área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas cerca Calorina del Norte, posee probabilidad de desarrollo ciclónico muy baja a 10 % en 48 horas y los siguientes 7 días. Este sistema, por su posición y distancia, no ofrece ningún peligro para la República Dominicana.

Mientras que una zona de aguaceros y tormentas electicas desorganizadas asociadas a una baja presión podría formarse sobre el Atlántico tropical con movimiento hacia el oeste.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo se pronostican aguaceros locales, tronadas aisladas, ráfagas de viento y posibles inundaciones urbanas. La temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Para mañana lunes, el huracán Erin estará alejándose de nuestra área de pronósticos. Sin embargo, seguiremos bajo los efectos indirectos del mismo, favoreciendo los aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento frecuentes en varios poblados del país, desde la mañana especialmente hacia el suroeste y sureste. Estas precipitaciones se extenderán hacia localidades de provincias de la Cordillera Central y zona fronteriza hasta las primeras horas de la noche. Los efectos indirectos del huracán ERIN, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Monte Cristi y en la costa Caribeña, desde Isla Saona (La Altagracia), se recomienda a los operadores de todo tipo de embarcaciones permanecer en puerto debido a viento, oleaje anormal y visibilidad reducida. El resto de la costa Caribeña, pueden navegar con la debida precaución.