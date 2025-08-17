Indomet dice que Erin provocará aguaceros esta tarde sobre provincias de la costa Atlántica

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que producto del huracán Erin, la tarde de este domingo se estarán generando aguaceros locales con tormentas eléctricas, ráfagas de viento intensas y oleaje peligroso en varias provincias del litoral Atlántico.

En su informe más reciente, el Indomet pronosticó lluvias sobre Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Montecristi, Monte Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Barahona y Pedernales.

El huracán ahora de categoría 3 se localiza a 269 kilómetros al noreste de Cabo Cabrón Samaná y se desplaza hacia el oeste/noroeste a una velocidad de traslación de 20 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora.

El Indomet mantiene el nivel de aviso meteorológico por los efectos indirectos del huracán Erin, ante el riesgo de oleaje peligroso, mar de fondo, corrientes de resaca, olas de más de 10 pies de altura y posibles inundaciones urbanas sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

En ese sentido, el organismo exhorta a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por esta entidad y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

En cuanto a las condiciones marítimas se recomienda a los operadores de todo tipo de embarcaciones desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Monte Cristi, en la costa Atlántica y desde Isla Saona, en la costa Caribeña, permanecer en puerto, debido a la presencia de fuertes vientos, oleaje anormal y visibilidad reducida.

El resto de la costa Caribeña, la navegación podrá realizarse, pero con la debida precaución.

Alertas

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en alerta amarilla las provincias de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

Mientras que en alerta amarilla se mantiene el Gran Santo Domingo.

El organismo prohibió el uso de playas y los deportes acuáticos en la costa Atlántica desde La Altagracia hasta Monte Cristi, así como acercarse a la costa a observar el fuerte oleaje, debido al peligro que representa.