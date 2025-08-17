¿Dónde no parquearse? Conoce los espacios prohibidos para evitar multas de hasta RD$ 1000

A propósito de la celebración del Día Internacional del Peatón, en las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar el tránsito, se incluye el plan "No estacione" y, de incumplir con la normativa, serán sancionados con una multa de RD$1,000 para su retiro.

Además, sumado a esto, se aplicará un pago de RD$4,000 por el servicio de grúas, según fuentes oficiales.

Sin embargo, la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de República Dominicana, en su artículo 237, establece 23 lugares prohibidos para estacionar o detener un vehículo en las vías públicas de forma tal que se estorbe u obstruya el libre tránsito.

Pero, ¿conoces cuáles son estos espacios según la ley?

Los espacios prohibidos según el reglamento son:

1. Sobre una acera.

2. Dentro de un cruce de calles o carreteras.

3. Dentro de una distancia de cinco (5) metros de una boca de incendio o hidrante.

4. Sobre un paso de peatones o lugares destinados exclusivamente al tránsito de los mismos.

5. Dentro de una distancia de cinco (5) metros de una esquina, medidos desde la línea de construcción, pudiendo el Intrant, cuando lo considere conveniente, aumentar esta distancia.

6. Dentro de una distancia de diez (10) metros antes y después de un semáforo de tiempo fijo o de luz intermitente, medidos desde el borde del contén o del paseo.

7. Dentro de una distancia de veinte (20) metros del riel más cercano en un cruce ferroviario.

8. Paralelo o al lado opuesto de una excavación u obstrucción, cuando al detenerse o estacionarse pueda causar interrupción o disminución del tránsito en general.

9. En doble fila, respecto a otro vehículo parado o estacionado en una vía pública.

10. En los túneles, puentes, pasos a desnivel, cuestas, curvas de las vías.

11. A más de treinta (30) centímetros del borde de la acera o contén.

12. En los sitios específicamente prohibidos por señales oficiales.

13. En sentido contrario de la circulación de la vía.

14. A menos de veinte (20) metros de una parada de transporte público de pasajeros.

15. En los lugares designados para cargar o descargar mercancía sin el propósito de realizar alguna de esas acciones.

16. A menos de un metro de cualquier otro vehículo estacionado, salvo que sea autorizado.

17. Frente a una estación de bomberos, Policía Nacional o cualquiera de las agencias de las Fuerzas Armadas.

18. Frente al acceso de un templo religioso, escuela, cine, teatro, hospital, instituciones bancarias, áreas de estacionamiento o de servicio para la venta de gasolina y sitios donde se celebren actos públicos.

19. En cualquier vía pública, cuando tal estacionamiento se realice para el negocio de venta, anuncio, demostración, reparación o arrendamiento de vehículos.

Vehículos estacionados en letreros "No estacione".Leonel Matos

20. En los lugares en que el vehículo estacionado oculte una señal colocada en la vía pública.

21. En las isletas que separan la circulación del tránsito y las áreas verdes adyacentes a las aceras.

22. A menos de diez (10) metros de las señales de “PARE”, “CEDA EL PASO” o “CURVAS”.

23. A menos de un metro de la entrada o salida de un garaje.

Estos son los veintitrés lugares restringidos para estacionar vehículos según establece la ley dominicana de tránsito.

Los automóviles encontrados parqueados en estos espacios serán remolcados con grúas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

¿Para quiénes no aplica la sanción?

De acuerdo con la Ley 63-17, en su artículo 237, las sanciones y multas por parquearse en lugares indebidos tienen sus excepciones y están contempladas en el tercer párrafo del referido artículo.

“Las disposiciones de este artículo no se aplicarán al conductor de un vehículo que sufra una avería y que sea obligatorio repararlo en el pavimento o calzada de una vía pública desprovista de paseos, siempre y cuando tal operación se pueda hacer en el plazo de una hora, y cuando el vehículo no se encuentre en un puente, túnel, estructura elevada o intersección, en cuyo caso deberá ser removido inmediatamente con la asistencia de la autoridad competente”, tercer párrafo de la Ley 63-17, Art. 237.

¿Se detendrán las multas?

Listín Diario conversó con la dirección de Movilidad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), esto ante la inquietud sobre algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar el tránsito vehicular y el desplazamiento a pie.

Desde su implementación, este diario ha documentado la permanencia de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), concientizando sobre la “Prohibición del giro a la izquierda” y el “No estacione”. Sin embargo, se desconoce si su permanencia será definitiva en los lugares que la ley contempla su prohibición.

Tras la cuestión del Listín Diario sobre la efectividad en la permanencia de los agentes en las vías, Rosanna Ferreras, encargada de Gestión de Movilidad del Intrant, emitió que "no es sostenible que haya un agente en cada punto. En primer lugar, porque no hay recurso humano suficiente. En segundo lugar, eso es insostenible".

A pesar de esto, considera que las medidas favorecen el tránsito vehicular y la seguridad de los peatones.

“Los vehículos estacionados de una manera irregular (en las aceras, obstruyendo el paso al peatón) serán fiscalizados. Entendemos que eso directamente beneficia a los conductores y es una ventaja total para el tema del peatón”, indicó.

Agregó además que, “tú como peatón, vas a tener tu acera libre, vas a tener puntos de mejor visibilidad, las esquinas estarán libres, porque cuando ves las esquinas con vehículos, inmediatamente te lanzas a un lado de la calzada porque buscas la manera de pensar por espacios no regulares".

Siguiendo estas declaraciones, Claudia Abreu, urbanista del Intrant, expresó durante el conversatorio que lo que se busca con la campaña de RD se mueve es que el ciudadano no sea multado.

"Lo ideal sería que el ciudadano lleve con responsabilidad las medidas, que nadie se estacione en espacios prohibidos y ni siquiera que haya multas", expresó.