Defensa se reúne con representante especial de la ONU para Haití

En un encuentro de alto nivel realizado en el Ministerio de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre recibió la visita de cortesía del señor Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Haití y jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

Ruiz Massieu acudió acompañado del jefe de Gabinete, William P. Gardner, y la oficial política de la sede de la ONU, Caroline McQueen.

Durante la reunión, en la que también participó el señor Gilberto Núñez, encargado del Departamento de Naciones Unidas en la Dirección de Organismos Internacionales, se abordaron asuntos estratégicos vinculados a la cooperación internacional, la seguridad fronteriza y la coordinación de esfuerzos multilaterales frente a los complejos retos que plantea la crisis haitiana.

El ministro Fernández Onofre resaltó la trascendencia del diálogo sostenido, subrayando que el Ministerio de Defensa mantiene una posición firme de vigilancia y preparación, al tiempo que valora la cooperación de organismos internacionales como la ONU en la búsqueda de soluciones conjuntas y sostenibles.