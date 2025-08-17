Danilo sobre asistir a debate con Abinader: "A un presidente en ejercicio no se humilla"

El expresidente de la República, Danilo Medina, manifestó que no asistiría a un debate con el actual mandatario, Luis Abinader, para debatir obras de gobierno de ambas gestiones "para no humillarlo".

Al ser abordado por la prensa en una actividad en Mao, Medina expresó que a su juicio a un presidente en ejercicio "no se le humilla" y que ese tipo de discusiones se sostienen en campañas electorales y ninguno de los dos es candidato.

“Es que tendría que humillarlo y yo entiendo que a un presidente en ejercicio no se humilla, eso solamente se puede hacer en un debate de campaña electoral y él no es candidato ni yo tampoco, de manera que no hay comparación posible entre lo que el presidente Abinader ha hecho y lo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”, dijo.

Añadió que el gobierno actual se ha descuidado de seguir el plan indicador que dejo a su salida del Palacio Presidencial, de continuar con la construcción de plantas generadoras de energía para suplir las demandas de ese sector.

Adicional a esto, el también presidente del PLD sostuvo que han permitido el alza en el precio de la energía, lo que obliga que las empresas distribuidoras deban adquirir la energía más cara que en su gobierno.

“Se abandonó el sector, no se siguió con el plan indicador que nosotros dejamos cuando salimos del gobierno para seguir construyendo plantas, como llegaron al país y no había apagones se descuidaron en construir una planta para generar energía que suplieran la demanda adicional que se presentaba cada año y además han permitido que la energía vuelva a subir de precio y eso es un costo para las empresas distribuidoras de energía, que tienen que comprar energía más cara que la que recibían en el gobierno nuestro”, puntualizó.

Esto último a propósito de los apagones que han sufrido distintos sectores del territorio nacional en esta semana.

Esta falta de energía se atribuyó a la salida por mantenimiento de la Unidad 2 de la planta Punta Catalina, por cinco días ininterrumpidos.

La central fue reintegrada al SENI a las 5:30 de la mañana de este domingo 17 de agosto, luego de cinco días de intensos trabajos de mantenimiento.