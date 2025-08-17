COE mantiene niveles de alerta en 10 provincias por el paso del huracán Erin

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene en alertas las provincias del litoral costero del atlántico y el Gran Santo Domingo ante los efectos que puede generar en el país el paso del huracán Erin, que se encuentra actualmente en categoría 3.

Este fenómeno posee vientos máximos sostenidos estimados en 205 kilómetros por hora.

Se localiza aproximadamente a 445 km al noroeste de San Juan, Puerto Rico y a 274 al noreste de Cabo Cabrón, Samaná. El mismo se desplaza hacia el oeste/noroeste a una velocidad de 20 km/h, se espera que continúe así durante este domingo con tendencia a intensificarse.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que durante esta noche el huracán Erin continuará produciendo aguaceros y un oleaje peligroso en varias provincias del litoral Atlántico y zonas adyacentes.

Ante esto, el COE mantiene la alerta amarilla para La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata. El Gran Santo Domingo, está en alerta verde.

El Indomet pronosticó que para este lunes el huracán Erin continuará, pero no obstante, sus efectos indirectos seguirán incidiendo en el territorio nacional, favoreciendo la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento, desde horas matutinas, principalmente sobre localidades del suroeste y sureste.

Ambas instituciones recomendaron a los operadores de todo tipo de embarcaciones permanecer en puerto, debido a la presencia de fuertes vientos y oleaje anormal. En el resto de la costa Caribeña, la navegación podrá realizarse, pero con la debida precaución.