En Santiago: Rinden tributo a los héroes de la Restauración de la República con actos

Con diversas actividades, autoridades de Santiago conmemoran este sábado el 162 aniversario de la Restauración de la Independencia Dominicana.

La Gobernación Provincial, el Ayuntamiento de Santiago, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias organizaron actos para celebrar el aniversario 162 de la Restauración de la República Dominicana.

El primer acto fue realizado en el Monumento a los Héroes de la Restauración, donde la gobernadora Rosa Santos, sostuvo que mantener la democracia y los valores patrióticos es el compromiso permanente de los continuadores de los héroes independentistas y restauradores.

El alcalde de la provincia, Ulises Rodríguez, valoró el ejemplo de los héroes restauradores y llamó a la presente generación a conocer y respetar el legado de los fundadores y de los restauradores de la patria.

De su lado, el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, dijo que la soberanía dominicana está siendo atacada por grupos que intentan dañan el himno nacional y los valores patrios, alegando supuestos derechos que no están por encima de la soberanía nacional.

Dijo que quienes exigen derechos, deben primero cumplir con sus deberes.

El maestro Pedro Pablo Marte, director regional de Educación, dio apoyo a la actividad con la participación de estudiantes abanderados, de maestros y funcionarios del Minerd.

También se realizó el Tedeum en la Catedral Santiago Apóstol, presidido por monseñor Valentín Reynoso, obispo auxiliar de Santiago, quien invitó a valorar los esfuerzos realizados por los héroes restauradores y dijo que toca ahora a la presente generación continuar con el ejemplo patriótico que aquellos héroes aportaron.