Senado aprobó 117 proyectos de Ley en último año, según Ricardo de los Santos

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que durante el período de gestión 2024-2025, la cámara alta aprobó 117 proyectos de ley; de ese total, 60 iniciativas ya han sido promulgadas.

Asimismo, destacó que solo 10 de estos proyectos provienen del Poder Ejecutivo.

Al realizar su discurso durante la apertura de la legislatura, de los Santos explicó que las demás iniciativas han sido expuestas por legisladores (senadores y diputados).

Estas acciones las atribuyó a la “madurez” de los dirigentes de partidos políticos, al tiempo de destacar el trabajo en conjunto que han realizado ambas cámaras de la República.

“Quiero también destacar que debemos continuar con la armonía que hemos venido cultivando con la Cámara de Diputados, ya que somos un solo Congreso, aunque tenemos dos cámaras”, manifestó de los Santos durante la apertura de la Segunda Legislatura Ordinaria de 2025 para el Senado de la República este sábado.

Siguiendo con sus declaraciones, agradeció las disposiciones del presidente de la República, Luis Abinader, en favorecer con la independencia de poderes del Estado.

“Gracias a Dios que tenemos a un presidente que ha cambiado la historia que se tenía, donde se entendía que el Congreso Nacional era un sello gomígrafo del ejecutivo y en este año legislativo pudimos demostrar todo lo contrario”, puntualizó.

Al tiempo de resaltar que en esta gestión que hoy, 16 de agosto de 2025, finaliza, demostró poseer una verdadera separación de poderes en la República Dominicana, donde “el Poder Ejecutivo tiene sus acciones, el Poder Judicial tiene la suya y nosotros como Poder Legislativo tenemos la nuestra”, reafirmó Ricardo de los Santos.

Otros agradecimientos

En el marco de la conmemoración de la Restauración y el inicio de la Segunda Legislatura Ordinaria de 2025, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, agradeció a todos los entes políticos que fueron parte de la gestión pasada, según la disposición del artículo 89 de la Carta Magna.

“Agradezco a la oposición el trabajo que han venido haciendo. Lo han hecho con altura, lo han hecho con un nivel de profesionalidad que es admirable, al igual que como lo hemos hecho todos los senadores del oficialismo”, expresó.

Agregó a sus palabras de cortesía que el Senado de la República manifiesta con orgullo que "son una gran familia”, debido a que en los momentos “más difíciles" han logrado construir los consensos necesarios para sacar todos los proyectos de ley, aun sean conflictivos o no.