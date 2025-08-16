El país en alerta por paso de Huracán Erin

Desde este sábado en parte del territorio nacional se sentirán los efectos del paso del huracán Erin, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, indicó que desde hoy se estarán percibiendo lluvias especialmente en la zona noroeste, norte y sureste del país, así como un oleaje anormal y peligroso en la costa atlántica.

Ceballos señaló que el fenómeno se desplazará a cientos de kilómetros del extremo Noroeste del país, con vientos sostenidos que van a superar los 177 kilómetros por hora.

Precisó que para mañana domingo el huracán, que este viernes alcanzó categoría 1, estará generando lluvias más significativas sobre el litoral Noroeste.

“Aunque estará distante el centro, pero si el campo nuboso, que estará a algunos 400 kilómetros de las costas nuestras, las lluvias serán más significativas en todo ese litoral costero del Atlántico”, manifestó en una rueda de prensa.

La ingeniera agregó que conforme a la ruta de Erin, pasará al norte de las Islas de Sotavento y entrará en aguas cálidas del Caribe, superior a 30 centígrados, lo que permitirá que se fortalezca.

En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) colocó en alerta verde a todas las provincias de la costa del atlántico ante el paso del huracán Erin, primero de la temporada ciclónica 2025.

Las provincias en alerta verde son La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

“Le vamos a pedir desde ya, 24-36 horas antes tomar todas las medidas de lugar. La población en sentido general, debe entender que el primer principio de gestión de riesgo es a autoevacuación, no deben esperar que llegue una autoridad a sacarte de un lugar que esté inseguro”, indicó Juan Manuel Mendez, director del COE.

Los acumulados de lluvias serán entre 70-75 milímetro por lo que esto representa inundaciones urbanas.

Asimismo, a partir de hoy a las 5:00 de la tarde recomendaron a las pequeñas, medianas y grandes embarcaciones, permanecer en puerto desde la Altagracia hasta Monte Cristi.

De igual forma, informaron que en esas provincias hay disponibles unos 779 albergues para una capacidad de 181,765 personas.

Juan Manuel Méndez llamó a la población por ser “fin de semana no se desconecte mantenga el contacto con el COE a través del 809-472-0909”.

Yadira Henríquez, directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, informó que desde esa institución están trabajando para brindar asistencia a cualquier situación que se pueda presentar.

El huracán

El huracán Erin, primero de la temporada ciclónica y de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, mantiene vientos máximos sostenidos estimados en 120 kilómetros por hora y se localiza a 585 kilómetros al Este de las Antillas Menores, desplazándose hacia el oeste/noroeste a una velocidad de traslación de 28 kilómetros por hora.

Se espera que este sistema mantenga este movimiento durante el fin de semana, con un rápido fortalecimiento, previéndose que alcance la categoría de huracán mayor.