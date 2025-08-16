Obispo Castro Marte conmemora los 100 días del pontificado del papa León XIV

A través de una publicación en X, antes Twitter, el Obispo Castro Marte dedicó unas palabras para conmemorar los cien días del pontificado del papa León XIV, asegurando que su elección representa un don para la iglesia y la tan anhelada paz mundial.

“Representando su elección no solo un don para la Iglesia, sino para el mundo que anhela la paz ante los flagelos de las guerras, así como los efectos persistentes de las diferentes crisis sociales, económicas y climáticas que padecen nuestros pueblos”, plasmó en el mensaje.

Así mismo, elogió su personalidad, que sirve de espejo en el liderazgo de la Iglesia Católica, comparándole con un pastor que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas.

Exhortó a los feligreses a realizar plegarias para que el sumo pontífice “continúe siendo testigo y signo de esperanza en su misión de guiar a la Iglesia a una mayor fidelidad al Evangelio”.

Desde aquel ocho de mayo que el vicario de Cristo se asomó al balcón de la basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, para dar a conocer al mundo sobre su elección, la expectativa crece por saber cuál será su posición respecto al mundo actual y cuáles decisiones importantes tomará.

Hasta el momento, los cambios más comentados respecto a su pontificado giran en torno a volver a la tradición que el anterior papa Francisco había eliminado. No obstante a esto, el sumo pontífice Robert Prevost se mantiene sin tomar decisiones significativas que involucren a la iglesia o El Vaticano