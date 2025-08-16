El Instituto Duartiano pide exhumación de cenizas de Pedro Santana del Panteón Nacional

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, hizo un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para que sienten la base jurídica para que sean retiradas las cenizas de Pedro Santana del Panteón Nacional.

Califica de “deshonra” que los restos de Santana se encuentren descansando en el sagrado recinto, debido a que constituye una "irreverencia" a las venerables cenizas de los héroes, heroínas y mártires de la nación que allí reposan.

"Ya es hora de retornar los restos de Pedro Santana a la fosa de la parroquia Santa Cruz de El Seibo, de donde fueron desenterrados en 1978", destacó Gómez Ramírez, durante una ofrenda floral a los Héroes de la Restauración realizada en el Panteón Nacional.

Gómez enfatizó que la supuesta traición santanista, marcada por numerosos crímenes, abusivas e injustas ejecuciones, atropellos y desmanes, justifica plenamente la remoción de sus cenizas de este lugar.

Durante el acto conmemorativo, Gómez Ramírez invitó a los jóvenes a defender su patria y mantener el orgullo dominicano, respetando a los héroes que lucharon por una patria libre y justa.

Sobre robo de dos anillos de la entidad

Se mostró conforme con los tres meses de prisión preventiva interpuesta a Manuel Alejandro Feliz Rodríguez, acusado del robo de dos anillos de oro, pertenecientes al patricio Juan Pablo Duarte.

El robo fue perpetrado el martes 5 de agosto, cuando Feliz Rodríguez quedó captado por las cámaras de seguridad a las 12:35 de la tarde mientras forzaba las vitrinas donde se exhibían dos anillos de oro, pertenecientes al patricio Juan Pablo Duarte y finalmente sustrayéndolos.

El imputado es acusado de violar los artículos 379 y 384 del Código Penal dominicano, que sancionan el delito de robo y el hurto, respectivamente.