Incautan 846 paquetes de presunta cocaína y marihuana y arrestan a dos personas en La Altagracia

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Policía Nacional incautaron un cargamento de 846 paquetes, presumiblemente de cocaína y marihuana, durante un operativo de interdicción desarrollado en la provincia La Altagracia.

Los agentes policiales, oficiales antinarcóticos y fiscales, en el marco de acciones operativas, ejecutaron un allanamiento (03507-2025) en una residencia ubicada en la calle El Proyecto, sector El Limón, Distrito Municipal de Bayahibe, donde se confiscaron 824 paquetes presumiblemente de cocaína, una funda con la misma sustancia a granel y 22 pacas de un vegetal que aparenta ser marihuana.

Este cargamento fue enviado bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto del alijo.

De acuerdo con los informes de inteligencia, la vivienda funcionaba como centro de acopio de "importantes cargamentos" pertenecientes a redes criminales que operan en la región Este del país, cuyo modus operandi consiste en transportar drogas en lanchas rápidas hacia Puerto Rico.

Detenidos

En la operación fueron arrestados los dominicanos Cornelio Féliz y Víctor Melo Santana, este último extraditado en 2012 a Puerto Rico por conspirar para introducir y distribuir cocaína en territorio estadounidense.

Los detenidos fueron entregados al Ministerio Público de La Altagracia para su sometimiento a la justicia, por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Continúa la investigación

De acuerdo con informaciones oficiales, el Ministerio Público, la DNCD y la Policía profundizan las investigaciones y mantienen activa la búsqueda de otros miembros de esta estructura criminal, con el objetivo de arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

“Las fuerzas de seguridad de la República Dominicana han reforzado y mejorado las estrategias de interdicción frente a las redes de narcotráfico, logrando asestar en las últimas semanas duros golpes a estas estructuras, lo que se traduce en el debilitamiento de sus actividades criminales”, según indica el comunicado.