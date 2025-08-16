Ante huracán Erin el COE eleva a alerta amarilla todas las provincias de la costa del atlántico

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) elevó el nivel de alerta de las provincias de la costa del atlántico, desde La Altagracia hasta Monte Cristi.

De acuerdo al boletín, La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata, pasan a estar en alerta amarilla. El Gran Santo Domingo, permanece en alerta verde.

Desde la tarde de este sábado en el gran Santo Domingo se siente una brisa por los efectos del huracán Erin, categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson.

De acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en su boletín de las 6:00 de la tarde, el fenómeno posee vientos máximos sostenidos estimados en 260 km/h. Se localiza aproximadamente a 285 km al noreste de San Juan, Puerto Rico y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de traslación de 24 km/h.

El Indomet pronostica aguaceros locales moderados a fuertes tormentas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje peligroso, sobre localidades de las provincias en alerta, tanto verde como amarilla.

El COE prohibió el uso de playas y los deportes acuáticos en la costa Atlántica, desde La Altagracia hasta Monte Cristi.

“Queda prohibido que la población se acerque a la costa a observar el fuerte oleaje, debido al peligro que implica esta acción”, informó en COE.

Asimismo, informó que en la costa Atlántica, debido a los efectos indirectos del Huracán Erin desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Monte Cristi y desde Isla Saona hasta Cabo Engaño (La Altagracia), todas las embarcaciones deben permanecer en puerto debido a viento, oleaje anormal y visibilidad reducida. En costa Caribeña, pueden navegar con la debida precaución.

En las provincias de la costa atlántica hay disponibles unos 779 albergues para una capacidad de 181,765 personas.