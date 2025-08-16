Gran Santo Domingo y otras provincias en alerta verde por paso de Erin; franja costera en amarilla

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a diez las provincias en alerta verde por la incidencia del huracán de categoría 5 Erin por territorio nacional, así como colocó alerta amarilla para la franja costera desde La Altagracia hasta Monte Cristi.

En ese sentido, se suman a la alerta Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Se encuentran en esta alerta La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, agregó que adicional a esto queda prohibido que la población se acerque a la costa a ver el oleaje, debido al peligro que implica, así mismo queda prohibido el uso de playas y actividades acuáticas en la costa atlántica.

“Vamos a mantenemos desde este momento en una sesión permanente, el Centro de Operaciones de Emergencia, se activa en su totalidad en los planes de contingencia, de Fuerzas Armadas, de los bomberos, la Defensa Civil, de Obras Públicas, de las distintas alcaldías, todos quedan activados en su máxima expresión, en virtud de una peligrosidad que representa, aunque distante este evento categoría mayor”, expresó Méndez.

De su lado, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN)activó el Comité de Prevención, Mitigación de Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional, según precisó la secretaria del ayuntamiento, Elizabeth Mateo.

Esta alcaldía también adoptó otras medidas, entre estas, reforzamiento de la limpieza de imbornales y filtrantes en las avenidas Independencia, Cayetano Germosén, Alma Mater, George Washington y San Martín. Asimismo, en los alrededores del Centro Olímpico, Club Los Prados, Teleantillas y El Huacalito.

De igual forma, en el entorno de la laguna de urbanización Fernández, parque Belisario Curiel, parque Los Praditos, parque Independencia y parque Las Praderas. También en los sectores Piantini y Don Bosco.

Los camiones succionadores y brigadas de barrido y cuneteo han sido desplegados en los puntos críticos de la capital, para aminorar los efectos de las lluvias.

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frometa Herasme, señaló que desde esa entidad tienen 800 hombres a disposición para labores preventivas y para cualquier situación que se presente en el país.

La Defensa Civil dispuso 779 albergues con capacidad de 181,000 personas en las provincias que se encuentra en la zona atlántica y que se encuentran en alerta verde, también han preposicionado embarcaciones para cualquier situación que se presente.

Esta institución además colocará banderas rojas en las playas y balnearios de las provincias que se encuentran bajo alerta por el paso de Erin.

Desde el Institutito Nacional de Recursos Hidraulicos (Indrhi) mantienen reuniones y sesiones permanentes para el monitoreo de las presas que pudieran tener algún efecto con la costa Atlántica, como la presa de Hatillo, Rincón y la presa de Valdesia.

En cuanto a las zonas del Bajo Yuna, Samaná y Monte Cristi, estas han recibido instrucciones especiales para que las maquinarias y equipos que están cercanos a la costa fueran retirados y colocados en lugares seguros por los pronósticos de altos oleajes.