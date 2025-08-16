Vicepresidente de FP atribuye a "incapacidad del PRM" el incremento de los apagones

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, afirmó que la incapacidad del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene al "pueblo hastiado" con las largas tandas de apagones en todo el territorio nacional, y las autoridades no dan la cara.

Jiménez expresó que, a pesar de ser el gobierno que más recursos públicos ha manejado, todos los servicios han empeorado de manera dramática.

“Este gobierno ha tomado prestado más de 50 mil millones de dólares en 5 años de gestión gubernamental y nadie sabe dónde han ido a parar, ya que no pueden exhibir una sola obra en la que puedan justificar la utilización de tan enorme cantidad de recursos”, manifestó el exprocurador general de la República.

El mismo sostuvo que ya el pueblo está en un punto de inflexión fruto de la desesperación ante el cúmulo de problemas que se están agudizando por el manejo desafortunado del gobierno, y el tema eléctrico, que estaba prácticamente resuelto, y los apagones que eran cosa del pasado, el gobierno del cambio de reversa lo ha resucitado.

En ese mismo sentido, dijo que los apagones también están llevando a la quiebra a pequeños, medianos empresarios y emprendedores, ya que lo poco que perciben de sus negocios tienen que invertirlo en la compra de combustibles para sostenerse, y aquellos que no cuentan con una planta han tenido que cerrar sus puertas.

El vicepresidente de la FP concluyó sus palabras diciendo que ya el pueblo tiene cifradas todas sus esperanzas en su partido y está convencido de que el exmandatario Leonel Fernández se ha convertido en una necesidad nacional, para sacar al país de este atolladero en que lo tiene sumergido el supuesto gobierno del cambio.