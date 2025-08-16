Efectos de Erin deterioran condiciones sobre el país y se esperan fuertes lluvias desde este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que los efectos asociados al huracán Erin estarán deteriorando de manera gradual las condiciones meteorológicas del país, generando aguaceros desde la mañana de este sábado, Día de la Restauración.

El Indomet pronosticó que producto del huracán, que ya alcanzó categoría 4, se esperan fuertes aguaceros, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en ocasiones, sobre el Gran Santo Domingo y otras provincias.

Estas lluvias incidirán sobre La Altagracia, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte y María Trinidad Sánchez.

El organismo señala, que en la medida que estas condiciones continúen movilizándose sobre el oeste/noroeste del país, las lluvias se estarán desplazando hacia otras áreas durante la tarde y noche.

Las localidades donde se espera se extiendan estas lluvias son San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabon, Elías, Piña, Santiago Rodríguez, Valverde, Azua y San Juan.

Se recomienda a los operadores de todas las embarcaciones permanecer en puerto en la costa Atlantica desde Cabo Engaño, La Altagracia, hasta Monte Cristi y en la costa Caribeña desde Isla Saona hasta Cabo Engaño.

El resto de la costa Caribeña puede navegar con la debida precaución, precisa el informe marítimo del Indomet.

Se recomienda a toda la población permanecer atentos a los boletines emitidos por los organismos pertinentes y las instituciones de protección civil, puesto se esperan acumulados importantes que podrían generar crecidas de ríos, arroyos y caminos; inundaciones urbanas y rurales, deslizamientos de tierra y derribos de árboles y edificaciones.

En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) colocó en alerta verde a todas las provincias de la costa del atlántico ante el paso del huracán Erin, primero de la temporada ciclónica 2025.

Las provincias en alerta verde son La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.