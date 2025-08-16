Diputados abren segunda legislatura con el reto de superar la pasada

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dejó abierta la segunda legislatura ordinaria de este año 2025, en el marco de las actividades por la celebración del 162 aniversario de la Guerra de la Restauración.

Al dar apertura a la legislatura, Pacheco enlisto una serie de leyes e iniciativas que tienen como reto aprobar en este nuevo período, con la misión de superar el pasado.

“Tenemos el reto de aprobar y conocer otras grandes iniciativas de importancia para el país tal y como paso en el año legislativo que recién terminó, que aprobamos una gran cantidad de iniciativas, que califican este año como un año extremadamente bueno, este año tenemos el reto de superar lo que hicimos el año legislativo pasado”, manifestó.

En ese sentido, identificó el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de aguas, la Ley de etiquetado y advertencia, nutricional y publicidad y promoción de la alimentación saludable para los consumidores, así como la Ley de Ciberseguridad.

“Nos resulta imposible que en una sociedad como en la que vivimos podamos seguir adelante sin dotar al país de una ley que norme estas tecnológicas”, apuntó Pacheco sobre la ley de ciberseguridad.

A esto agregó una ley sobre el cambio climático y un proyecto de ley sobre eficiencia energética para promover el uso de energías renovables.

“Serán sin dudas estas leyes conocidas en esta legislatura para honrar el compromiso que tenemos todos con las presentes y futuras generaciones de dominicanos y dominicanas”, dijo.

Adicional a esto, señaló que estos proyectos también impactarán los procesos internos de la cámara, con la modernización de sus sistemas de asistencia, registro y votación electrónica.

“Las proyecciones para este año contemplamos dar un paso audaz hacia la modernización de nuestros procesos internos, este año nos abocaremos definitivamente al cambio y modernización de nuestros sistemas de asistencia, registro y votación electrónica y podamos tener un instrumento moderno que garantice la mayor agilidad en la transparencia y las votaciones del ejercicio de nuestro pleno”, expresó el diputado.

Propuso al pleno la actualización del reglamento de la Cámara, uno que señaló que aunque es reciente debe actualizarse para dar paso a la Ley Orgánica de Fiscalización y Control Interno del Congreso Nacional, que debe ser aplicada en los próximos seis meses y que requiere además la adecuación del espacio físico de la sala de sesiones, para recibir a funcionarios de otros poderes del Estado.

Agregó que propondrán la modificación y actualización del manual de técnicas legislativas y manual de procedimiento, a fin de legislar con eficiencia, así como la instauración de una mediateca con inteligencia artificial.

“Una herramienta innovadora que nos permitirá optimizar la investigación legislativa y acceso a la información de las cosas que pasan en esta Cámara de Diputados, con esta iniciativa se posicionara entre las instituciones más actualizadas de la región”, indicó.