En la ribera del Ozama temen sufrir inundaciones por efectos del huracán Erin

Los ciudadanos, a las orillas del río Ozama, permanecen entre el temor y la resignación ante los efectos del paso del huracán Erin por el Caribe y las posibles inundaciones que sus lluvias podrían ocasionar en el país.

En La Ciénaga y Los Guandules se vive con temor desde el momento en que el cielo se torna gris y se convierte en el presagio de un desastre.

Las casas, construidas con materiales frágiles y cimentadas sobre un suelo que ya no tiene espacio para absorber más agua, se preparan para enfrentar lo inevitable.

Cansada de los apagones constantes de su sector y con un huracán a la puerta, Ana Peña inicia la compra de alimentos que necesita en su hogar.

“Ayer llovió un poquito y el agua que viene de todos estos barrios llegó a estancarse en la calle principal y se hizo un desastre, solo con un poco de agua; sin imaginar qué podría ser si arranca ese huracán para acá, me tocará empezar a levantar cosas, pero me da miedo que se me dañen como pasó una vez”, contó Peña con tristeza al pensar que perdería todo.

Los recuerdos de lluvias que la dejaron sin parte de sus muebles la angustian al pensar que en esta ocasión podría pasar lo mismo.

De igual manera, Luis Alberto Díaz, dueño de una barbería en el sector La Ciénega, dijo desconocer la magnitud del huracán, pero debido a lo escuchado por vecinos, procederá a abastecerse de alimentos y utensilios que podría utilizar en caso de inundaciones.

“Le voy a decir a mi papá que me amarre las hojas de zinc para que no se los lleve la brisa si eso pasa fuerte, porque cuando pasan huracanes o lluvias con mucha brisa, las casas se quedan sin techo de una vez”, mencionó Díaz, mientras se encontraba afuera de su negocio.

Otra que indicó estar asustada fue Ramona, quien manifestó que no tiene gas para cocinar y, al escuchar que este fenómeno atmosférico podría ocasionar chubascos en el país y agregó que tenía que tomar dinero prestado para llenar el tanque, así como para hacer una compra.

“No tengo gas ni para cocinar hoy; no me imagino cómo me podría hacer si tengo que pasar varios días trancada en mi casa por las lluvias. Me tocará buscar dinero prestado para una compita y llenar el tanque. También tengo que subir los muebles porque se me llena la casa desde que llueve porque los filtrantes están llenos de basura”, expresó con angustia.

Las corrientes de aguas contaminadas y la basura que arrastran son un recordatorio de lo vulnerables que son. Para ellos, no es solo agua; es la amenaza de perder lo poco que tienen: sus muebles, sus electrodomésticos, sus recuerdos.