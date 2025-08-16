Banderas rojas en todas las playas de Puerto Plata por efectos del huracán Erin

La Defensa Civil informó la tarde de este sábado sobre la colocación de banderas rojas en todas las playas de Puerto Plata debido a vientos, oleajes y corrientes extremadamente peligrosas debido a los efectos del huracán Erin.

El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (CPMR) tomó la medida advirtiendo a los ciudadanos que está prohibido el baño en la zona.

Erin ya alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, intensificándose rápidamente hasta convertirse en "catastrófico", según meteorólogos.

El fenómeno mantiene vientos máximos sostenidos cercanos a los 255 kilómetros por hora mientras avanza por el Atlántico.

Provincias en alerta

El COE aumentó a 10 las provincias en alerta verde y colocó en alerta amarilla la franja costera desde La Altagracia hasta Monte Cristi.Fuente externa

Este sábado fueron colocadas 10 provincias en alerta verde por el paso del huracán Erin.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) también colocó alerta amarilla en toda la franja costera desde La Altagracia hasta Monte Cristi.

Se encuentran en esta alerta La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

Juan Manuel Méndez, director del organismo preventivo, agregó que queda prohibido que la población se acerque a la costa a ver el oleaje, debido al peligro que implica, así mismo queda prohibido el uso de playas y actividades acuáticas en la costa atlántica.

En paralelo, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) activó el Comité de Prevención, Mitigación de Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional.