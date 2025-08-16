Autoridades ordenan cierre del balneario "La Neverita" por huracán Erin

Las autoridades dominicanas dispusieron la tarde de este sábado el cierre del balneario La Neverita, en el río Nizao, provincia Peravia y ordenaron la salida de cientos de bañistas por los efectos de la aproximación del huracán Erin.

Desde tempranas horas llegaban familias desde Santo Domingo y otros puntos del país a la zona a disfrutar del feriado por el Día de la Restauración Dominicana, así como a preparar sus alimentos o adquirirlos de los vendedores instalados en casuchas en la zona.

No obstante, pasadas las 3:00 de la tarde llegaban camiones de la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Sistema Nacional de Atencion a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a evacuar a los visitantes.

Los vendedores rápidamente empezaron a recoger sus mercancías, mientras la gente salía del agua por orden de las autoridades.

La medida, según explicó un agente a Listín Diario, se debió a que sacarán agua de la presa por la amenaza de los efectos del huracán Erin, que este sábado subió a categoría 5.

Este sábado fueron colocadas 10 provincias en alerta verde y hay alerta amarilla en toda la franja costera desde La Altagracia hasta Monte Cristi.

Se encuentran en esta alerta El Gran Santo Domingo, La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.