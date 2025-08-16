Alcaldía del Distrito Nacional toma medidas para mitigar posibles efectos de huracán Erin

La Alcaldía del Distrito Nacional desplegó una serie de medidas preventivas para contrarrestar los posibles efectos del huracán Erin y de una vaguada.

Según se informó a través un comunicado de prensa, el cabildo ha reforzado la limpieza de imbornales y filtrantes en las avenidas Independencia, Cayetano Germosén, Alma Mater, George Washington y San Martín. Asimismo, en los alrededores del Centro Olímpico, Club Los Prados, Teleantillas y El Huacalito.

De igual forma, en el entorno de la laguna de urbanización Fernández, parque Belisario Curiel, parque Los Praditos, parque Independencia y parque Las Praderas. También en los sectores Piantini y Don Bosco.

Los camiones succionadores y brigadas de barrido y cuneteo han sido desplegados en los puntos críticos de la capital, para aminorar los efectos de las lluvias.

Recientemente, en coordinación con el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, la alcaldía colocó semáforos pluviales que indican el nivel de agua acumulada en puntos críticos, tales como el entorno del Club Paraíso, entorno Club Los Prados, V Centenario en el paso desnivel de la Tunti Cáceres y Peña Batlle, entorno Teleantillas, entre otros.

El cabildo reiteró su llamado a los ciudadanos a no sacar los desechos a los frentes de las casas en momentos en lo que llueve o se esperan fuertes lluvias, ya que pueden ser arrastrados por el agua y obstruir los filtrantes.

El Distrito Nacional es una de las 10 provincias que se encuentra en alerta verde por el paso de Erin, que aumentó su intensidad a categoría 5.

También se encuentran bajo este nivel de alerta Santo Domingo, La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

Mientras que en alerta amarilla se encuentra la franja costera desde La Altagracia hasta Monte Cristi.