Luis Abinader pide disculpas por los "odiosos" apagones

El presidente Luis Abinader pidió disculpas a la población por la reciente ola de apagones que ha afectado al país en los últimos días, causando protestas y quema de gomas en múltiples sectores.

Tras un recorrido realizado por las plantas termoeléctricas de Punta Catalina, el mandatario indicó que los apagones son causados debido a la salida de la planta Punta Catalina 2, seguida de Los Mina II y Siba, lo que representa un 15 por ciento de la demanda nacional, que al momento de producirse la situación sobrepasaba los 4,000 megas.

“Esa salida obviamente lleva apagones, esos odiosos apagones y los que más lo sufrimos somos nosotros porque realmente cuando el pueblo está sufriendo, estamos sufriendo todos; cuando el pueblo, con razón está molesto, eso a nosotros nos afecta y lo que queremos es tratar de resolver lo antes posible”, manifestó Abinader.

Asimismo, el jefe de Estado señaló que en “los próximos seis meses” entrarán al sistema unos 600 megas de manera gradual que servirán como contingencia en los casos de falla de Punta Catalina.

Abinader afirmó que se hacen las pruebas para iniciar con la generación a partir de mañana en Punta Catalina 2, con lo que entrarían al sistema unos 360 megas; además informó que ese mismo día Los Mina II y Siba volverían a entrar al sistema nacional.

El gobernante señaló que la entrada de esas plantas “reducirán los apagones con la disminución del déficit actual”.

Explican falla

Durante el recorrido, Celso Marranzini, administrador general de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (Egepc), junto al equipo técnico, le explicó al jefe de Estado que luego de corregir la falla crítica en uno de los tubos de la caldera, el equipo técnico, en coordinación con los representantes del fabricante, realizó las mediciones de espesores en los tubos aledaños con el fin de verificar su condición.

"Posteriormente, en el proceso de control de calidad y durante la prueba hidrostática de la caldera, se detectaron nuevos puntos de falla que actualmente están siendo corregidos. Una vez concluidas estas labores, se repetirán las pruebas correspondientes y se avanzará hacia el encendido de la caldera", dijo Marranzini al mandatario, citado por un comunicado de prensa de la Presidencia.

Marranzini informó que los técnicos, durante el proceso de las inspecciones, identificaron varios tubos con espesores reducidos que requerían reparación y de inmediato se procedió a subsanar la situación.

La termoeléctrica salió de operaciones el pasado martes 12 de agosto producto de un pinche en uno de los tubos de la caldera y desde ese instante, según han dicho las autoridades, los técnicos de la generadora trabajan 24 horas para restablecer el servicio.