Tribunal Constitucional ordena medidas para mejorar las condiciones en la cárcel de Puerto Plata

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe en Puerto Plata tomar medidas inmediatas para garantizar la dignidad de los internos.

La decisión, que responde a un recurso de amparo presentado por la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), busca proteger los derechos, la salud y la integridad de las personas privadas de libertad.

La sentencia TC/0634/25 ordena a la dirección del centro penitenciario asegurar que los internos reciban atención médica de inmediato cuando sea necesario, incluso si las heridas son causadas por agresiones de los agentes penitenciarios, un tipo de agresión que el tribunal señaló "no debería ocurrir".

También evitar la sobrepoblación en las "celdas de reflexión" y asegurar que estos espacios cuenten con la ventilación e higiene adecuadas para preservar la salud de los internos.

Igualmente, cumplir de manera estricta con la Constitución y la Ley sobre el Sistema Penitenciario y Correccional, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Además, el tribunal ordenó a la dirección del centro que entregue un informe detallado sobre el cumplimiento de estas medidas en un plazo de noventa días.

Sentencia histórica y llamado a la acción

Aunque el tribunal declaró inadmisible la solicitud de sancionar a los agentes responsables de las agresiones, el director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, valoró la sentencia como un "precedente importante" en la lucha contra la precariedad en las cárceles.

Valentín Santos también aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la Procuraduría General de la República y a la Dirección de Prisiones para que demuelan las celdas de reflexión, a las que describió como "un verdadero hoyo del infierno" por sus condiciones inhumanas.

Con esta victoria, Valentín aseguró que la ONDP reafirma su misión de velar por que el sistema penitenciario cumpla con los estándares legales y constitucionales.