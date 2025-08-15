Proliferan las protestas en Puerto Plata por largas tandas de apagones

Por segundo día consecutivo, se realizaron protestas en contra de los apagones en Puerto Plata, en esta ocasión multiplicándose los lugares en que se produjeron quema de neumáticos.

Incluso en lugares donde es poco frecuente este tipo de protestas como en la calle 12 de Julio con José Ramón López, frente al parque Luperón en la zona céntrica del municipio cabecera, se produjeron manifestaciones.

La quema de gomas se registró igualmente en la cabecera del puente seco, en el sector de Cristo Rey, en el Avispero, en la parte baja de la ciudad tanto en el barrio La Viara, como en el Ensanche Duboq, igualmente en el municipio de Imbert en la localidad de Llanos de Pérez.

Las interrupciones energéticas se dan principalmente en horas de la noche causando gran irritación en la población, debido al calor que predomina en estos días.

La situación afecta la generalidad de los circuitos y los residentes se quejan que estos se producen en medio de aumentos constantes de la factura eléctrica.